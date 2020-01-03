Türk İşi Dondurma oyuncuları kimler? Türk İşi Dondurma filmi nerede çekildi?

TÜRK İŞİ DONDURMA KONUSU Yıl 1915. Çanakkale Savaşı, Türk tarihinin varlık mücadelesinin en önemli savaşlarından biri yaşanmaktadır. Avustralya’da iki Türk yaşamaktadır. Biri geçimini devecilik yaparak, diğeri el arabasıyla dondurma satarak sağlamaktadır.



Memlekette savaş çıktığını öğrenen iki genç arkadaş, Çanakkale’ye cepheye gitmek için harekete geçerler. Ancak, savaşta Avustralya askerleri Türkler’e karşı mücadele etmektedir. ANZAK askerleri arasında Avustralyalılar’ın da olması, iki Türk gencin ülkeden çıkış izni almalarına engeldir. Yani, Avustralyalı yetkililer iki Türk gencin ülkelerine gitmesine izin vermez.



Avustralya’da başka Türkler de yaşamaktadır. Avustralya devleti, Türkler aleyhine propagandaya başlar. İngilizler, Avustralya’da savaşa asker götürmek için broşür dağıtmaktadır. İki kahraman Türk, memleketlerinde veremedikleri mücadeleyi Avustralya’da verecektir.