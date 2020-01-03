Türk İşi Dondurma oyuncuları kimler? Türk İşi Dondurma filmi nerede çekildi?
Türk İşi Dondurma filmi beyazperdeden sonra televizyon ekranlarında seyirci ile buluşacak. Komedi-dram türündeki Türk İşi Dondurma filminin konusu 1. Dünya Savaşı sırasında Avustralya'da yaşayan iki Türk'ün hayatından esinlenildi. Konusuyla olduğu kadar oyuncuları ile de dikkat çeken Türk İşi Dondurma'nın oyuncu kadrosunda yabancı isimler yer alıyor. Peki, Türk İşi Dondurma oyuncuları kimler? Türk İşi Dondurma filmi nerede çekildi?
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1
TV’de ilk kez yayınlanacak olan Türki İşi filminin oyuncuları, konusu ve çekim yeri merak konusu oldu. Sinema kuşağında yer alan Türk İşi’nin oyuncu kadrosu ve konusuyla ilgili bilgileri derledik:
Çekimleri Kemerburgaz’da gerçekleşen ve konusunu gerçek bir hikayeden alan Türk İşi filminin.senaryosunu Gürkan Tanyaş’ın üstlenirken; filmin yapımcılığını ise Müslüm ve Ayla filmleriyle adından söz ettiren Mustafa Uslu üstleniyor.
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OYUNCULARI KİMLER?
Türk İşi Dondurma'nın başrollerini Erkan Kolçak Köstendil, Ali Atay, Şebnem Bozoklu ve Will Thorpe paylaşıyor. Ulusal ve uluslararası oyuncularıyla ön plana çıkan filmde Caner Kurtaran, Marleen Mathews, Tristan Alexander, James Farley, Alma Terziç, Carl Warthon gibi isimler de yer alıyor.
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TÜRK İŞİ DONDURMA NEREDE ÇEKİLDİ?
‘Turkish’i Dondurma’nın çekimleri için Kemerburgaz’da Broken Hill Kasabası’nın eşi niteliğinde 7 bin metrekarelik geniş bir alana 4 aylık çalışmayla set kuruldu.
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TÜRK İŞİ DONDURMA KONUSU
Yıl 1915. Çanakkale Savaşı, Türk tarihinin varlık mücadelesinin en önemli savaşlarından biri yaşanmaktadır. Avustralya’da iki Türk yaşamaktadır. Biri geçimini devecilik yaparak, diğeri el arabasıyla dondurma satarak sağlamaktadır.
Memlekette savaş çıktığını öğrenen iki genç arkadaş, Çanakkale’ye cepheye gitmek için harekete geçerler. Ancak, savaşta Avustralya askerleri Türkler’e karşı mücadele etmektedir. ANZAK askerleri arasında Avustralyalılar’ın da olması, iki Türk gencin ülkeden çıkış izni almalarına engeldir. Yani, Avustralyalı yetkililer iki Türk gencin ülkelerine gitmesine izin vermez.
Avustralya’da başka Türkler de yaşamaktadır. Avustralya devleti, Türkler aleyhine propagandaya başlar. İngilizler, Avustralya’da savaşa asker götürmek için broşür dağıtmaktadır. İki kahraman Türk, memleketlerinde veremedikleri mücadeleyi Avustralya’da verecektir.