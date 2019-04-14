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Turistlerin en çok harcama yaptığı ülkeler belli oldu! Türkiye de listede...
Kanada merkezli Visual Capitalist şirketi, yabancı turistlerin en çok harcama yaptığı ülkeleri inceledi. Araştırma verilerine göre yabancı turistlerin 2017 yılında Türkiye'de 22,5 milyar dolar harcama yaptığı görüldü.
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