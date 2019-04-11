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THY yaptı... İstanbul Havalimanı'na özel!

Büyük taşınmanın ardından operasyonlarını İstanbul Havalimanı’da sürdüren Türk Hava Yolları(THY), yolculara yönelik konfor seviyesini bir üst boyuta taşıdı. Süit odalardan duş kabinlerine, sinema ve kütüphaneden, geleneksel Türk yemekleri ikramına kadar birçok uygulamanın yer aldığı özel yolcu salonu adeta 5 yıldızlı otelleri aratmıyor.

İHA
11.04.2019 - 09:40 | Son Güncelleme:
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THY yaptı... İstanbul Havalimanına özelNext

Türk ve dünya havacılık tarihine geçen İstanbul Havalimanı’ndaki büyük taşınma sürecinin ardından havayolu şirketleri bu destinasyondan dünyanın dört bir yanına uçmaya başladı.

Etiketler: yolcu salonları , haberler

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