Tedaviden sonra ilk kez

Bu ayın ilk günlerinde ruhsal bir bunalım geçiren ve tedavi altına alınan Britney Spears, o sürecin adından ilk kez görüntülendi. 37 yaşındaki Spears, sevgilisi Sam Asghari ile birlikte Beverly Hills'teki Montage Hotel'den çıkarken objektiflere takıldı.
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