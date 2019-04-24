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Tedaviden sonra ilk kez

Ruhsal bir bunalım yaşayan ünlü şarkıcı, tedavi altına alındıktan sonra ilk kez objektiflere takıldı.

Hürriyet Haber
24.04.2019 - 17:33 | Son Güncelleme:
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Tedaviden sonra ilk kezNext

Bu ayın ilk günlerinde ruhsal bir bunalım geçiren ve tedavi altına alınan Britney Spears, o sürecin adından ilk kez görüntülendi. 37 yaşındaki Spears, sevgilisi Sam Asghari ile birlikte Beverly Hills'teki Montage Hotel'den çıkarken objektiflere takıldı.  

BACKGRID USA

Etiketler: britney spears , sam asghari , rehabilitasyon

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