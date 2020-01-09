Tamamen yerli kaya kamyonu Deve üretildi

Bakan Varank, şunları kaydetti:



"Oturmuşlar bunu tasarlamışlar ve üretmişler. Şu anda aktif olarak kendi madenlerinde kullanıyorlar. Bu araçların tamamı ithal ediliyor normalde ama kendileri oturup bunu üretmişler. Bu firma 'Biz bunu yaparız. Türk insanı bunu yapar' demiş, oturup üretmişler ve tabii ki ucuza mal etmişler hatta şöyle, bunun ekonomisi olmasa bile bu girişimcimiz bunu üretmek istiyor. 'Ben her halükarda bundan senede 20 tane üreteceğim. Satarsam satarım, satamazsam dursun' diyor. Kullanılan araçlar oldukça güçlü ve heybetli araçlar. Şu anda test aşamasında."