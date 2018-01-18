Susuz kalmanızın 5 sürpriz nedeni

Vücudumuzun yaklaşık yüzde 60’ı sudan oluşur. Eğer bu suyun yüzde 1,5’ini bile kaybederseniz, duygu durumunuzda, enerji seviyenizde ve bilişsel işlevlerinizde düşüş başlar. Bu nedenle susuzluğunuzu en kısa sürede gidermeniz gerekir. Ancak sizi neyin susuz bıraktığını bilmiyorsanız farkına varmakta da zorluk çekebilirsiniz. Eğer aşağıdaki durumlardan birini yaşıyorsanız vücudunuzun susuz kalma olasılığı yüksektir ve bol bol sıvı tüketmeniz gerekir.
Şeker hastası olan insanlar –ve bu hastalığa sahip olduğunun farkında olmayan insanlar- dehidrasyon için risk taşırlar. Kandaki şeker seviyeleri çok yüksek olduğunda idrar çıkışı yoluyla vücuttaki kandaki glikoz atılmaya çalışılıyor. Bu nedenle kişi daha fazla tuvalete gidiyor ve bu da dehidrasyona neden oluyor. Eğer diyabet hastasıysanız ve sık sık idrara çıkıyorsanız kan şekerinizi kontrol altına almak için doktorunuzla mutlaka görüşmeniz gerekir.
Türkiye'den ve Dünya’dan son dakika haberler, köşe yazıları, magazinden siyasete, spordan seyahate bütün konuların tek adresi hurriyet.com.tr; Hurriyet.com.tr haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, Kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.