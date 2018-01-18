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Susuz kalmanızın 5 sürpriz nedeni

Vücudumuzun yaklaşık yüzde 60’ı sudan oluşur. Eğer bu suyun yüzde 1,5’ini bile kaybederseniz, duygu durumunuzda, enerji seviyenizde ve bilişsel işlevlerinizde düşüş başlar. Bu nedenle susuzluğunuzu en kısa sürede gidermeniz gerekir. Ancak sizi neyin susuz bıraktığını bilmiyorsanız farkına varmakta da zorluk çekebilirsiniz. Eğer aşağıdaki durumlardan birini yaşıyorsanız vücudunuzun susuz kalma olasılığı yüksektir ve bol bol sıvı tüketmeniz gerekir.

Kaynak: Doğan Burda
18.01.2018 - 15:11 | Son Güncelleme:
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DiyabetNext

Diyabet

Şeker hastası olan insanlar –ve bu hastalığa sahip olduğunun farkında olmayan insanlar- dehidrasyon için risk taşırlar. Kandaki şeker seviyeleri çok yüksek olduğunda idrar çıkışı yoluyla vücuttaki kandaki glikoz atılmaya çalışılıyor. Bu nedenle kişi daha fazla tuvalete gidiyor ve bu da dehidrasyona neden oluyor. Eğer diyabet hastasıysanız ve sık sık idrara çıkıyorsanız kan şekerinizi kontrol altına almak için doktorunuzla mutlaka görüşmeniz gerekir.

Etiketler: vücut neden susuz kalır , dehidrasyon , susuz kalmak

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