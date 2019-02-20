Survivor yarışmasıyla adını duyurmuştu! Avatar Atakan'ın bilinmeyenleri...
Kanal D ekranlarında yayınlanan 2.Sayfa programına Surivivor yarışmasıyla adını duyuran milli sporcu Avatar Atakan konuk oldu. Yarışmadan sonra dövüş sporlarına ağırlık veren Atakan, bilinmeyenlerini ve merak edilenlerini anlattı.
Kanal D ekranlarında yayınlanan 2.Sayfa programına Surivivor yarışmasıyla adını duyuran milli sporcu Avatar Atakan konuk oldu. Yarışmadan sonra dövüş sporlarına ağırlık veren Atakan, bilinmeyenlerini ve merak edilenlerini anlattı.
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