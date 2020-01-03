Son dakika: İşte 2020'de uygulanacak trafik sigortası fiyatları! Araç tipi, şehir ve kademeye göre tam liste
Yeni yılda uygulanacak trafik sigortası fiyatları belli oldu. Buna göre otomobil sürücüleri sigortaya en ucuz 709 lira ödeyecek. İstanbul’da hasarsız bir sürücünün en yüksek ödeyeceği prim ise 792 lira. Türkiye genelinde en yüksek fiyatı ise 22 bin 326 lirayla otobüs sürücüsü ödeyecek. İşte, illere ve araç gruplarına göre 2020 trafik sigortası primleri.
HAZİNE ve Maliye Bakanlığı, 2020’de, trafik sigortasının fiyatlarına fazladan zam yapmayacak, 2019’da olduğu gibi yeni senede de sigorta şirketleri her ay trafik fiyatlarını yüzde 1.5 artıracak. 2017’nin nisan ayında yasal düzenleme yapılarak, trafik sigortasında azami fiyat (tavan fiyat) uygulamasına geçildi. Bu tarihten önce ise sigorta şirketleri trafik fiyatlarını serbestçe kendileri belirliyordu. İki yıl önce başlatılan yeni uygulama ile il il, hem araç gruplarına hem de sürücülerin hasar geçmişine göre sigorta primlerini artık Hazine ve Maliye Bakanlığı belirlemeye başladı. Bu kapsamda sigortacılar, kamunun belirlediği fiyatın üzerine çıkamıyor ama isterlerse altına inebiliyorlar. Tavan fiyat uygulaması 2020’de de devam edecek.
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YÜZDE 18 ARTACAK
Tavan fiyat uygulaması çerçevesinde de Hazine ve Maliye Bakanlığı, sigorta şirketlerine, trafik sigortası fiyatlarını her ay yüzde 1.5 oranında artırma hakkı da tanıdı ki, bu da yıllık yüzde 18 prim artışı anlamına geliyor. Ancak sigorta şirketleri 2019’da bu haklarını kullanmadı ve trafik primleri ortalama yüzde 15’ler civarında arttı. 2020’de de sigortacılar, trafik primlerini her ay yüzde 1.5 artırmaya devam edecek. Bu kapsamda 2020’de, otomobiller için, en ucuz trafik sigortası 709 lira ile Adıyaman, Aydın, Hakkari, Hatay, Isparta, Kars, Kastamonu, Mardin, Muğla, Tokat, Trabzon, Uşak’ta. En pahalısı ise 792 lira ile İstanbul’da. Tabi bunlar 1. kademedeki hasarsız sürücüler için geçerli. 2020’de, en pahalı trafik sigortası ise 22 bin 326 lira. Bu fiyatı, İstanbul’da, hasar oranı yüksek otobüsler ödeyecek.
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KADEMEYE GÖRE FİYAT
Trafik sigortasında primler sürücünün hasar geçmişine göre belirleniyor çok hasar yapanın sigorta primi yüksek, hasarsız sürücünün ise düşük oluyor. Fiyatlar, ‘hasarsızlık kademesi’ adı altında 7 basamaktan oluşan sisteme göre belirleniyor. 4. kademe, prim artırım ve indirimi içermeyen, ilk kez trafiğe çıkacak olanların kademesi. Daha açık anlatımla, 4. kademe trafik sigortasına giriş kademesi ve tavan fiyatta da tüm primler bu kademeye göre belirleniyor. Hasarsız geçen her yıl, bir kademe artıyor, 5-6 ve 7. kademeye kadar çıkılıyor. Bu kademe çıkışında da sürücülere belirli oranlarda indirim uygulanıyor. Hiç hasarı olmayan sürücüler 7. kademeye kadar çıkıyor ve en yüksek indirimi alıyor. Tüm bu indirimler de 4. basamağa göre belirleniyor. Hasar yapıldığı her yıl için de kademe düşerek, 1. kademeye kadar iniliyor. Eğer bu hasar maddi ise bir kademe iniliyor; yok ölümlü ve yaralanmalı bir kaza ise iki basamak iniliyor. Nasıl ki, hasarsızlık kademesine göre belirli oranda indirim uygulanıyorsa; hasar durumuna göre de fiyata yine belirli oranda artırım uygulanıyor ki, 1. basamağa inen sürücüye en yüksek artırım yapılıyor.