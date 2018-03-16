Şimdi koşu zamanı...

Üçüncü cemre geçen hafta toprağa düştü. Bahar aylarında koşmak gibisi yok. Güne zinde başlamak için yapmanız gereken rahat bir spor ayakkabı giyip yanınıza bir şişe su almak. Türkiye’nin en iyi 10 koşu rotasına göz atmayı unutmayın.
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