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    Şimdi koşu zamanı...

    Türkiye'nin en iyi 10 koşu rotası

    Gizem Coşkunarda gcoskunarda@hurriyet.com.tr Fotoğraflar: Hürriyet Arşiv
    16.03.2018 - 13:17 | Son Güncelleme:
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    Şimdi koşu zamanı...Next

    Üçüncü cemre geçen hafta toprağa düştü. Bahar aylarında koşmak gibisi yok. Güne zinde başlamak için yapmanız gereken rahat bir spor ayakkabı giyip yanınıza bir şişe su almak. Türkiye’nin en iyi 10 koşu rotasına göz atmayı unutmayın.

    Etiketler: Koşu , koşu rotası , koşu pisti

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