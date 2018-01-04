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Boşanmaları suskun oldu

Gösteri dünyasının ünlülerinin evlilikleri de boşanmaları da epey "gürültülü" oluyor genellikle.

Fotoğraflar: Hürriyet Arşiv
04.01.2018 - 14:45 | Son Güncelleme:
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Boşanmaları suskun olduNext

Özellikle de yollarını ayırma süreçleri. Bunun birçok örneğine sık sık tanık oluyoruz. Önceleri yalanlanan sonra doğrulanan iddialarla başlayan boşanma süreci, çiftlerin bazen birbirlerine medya üzerinde ilan ettikleri savaşla uzun süre devam ediyor.Sonra duruşmalar ve yine söylentiler, iddialar. Ancak bazı ünlü çiftler öylesine sakin bir biçimde boşanıyorlar ki, işin gerçeği bile uzun süre sonra ortaya çıkıyor.

İşte birbirleriyle anlaşıp sessiz sedasız boşanan ünlü çiftler. 

Fotoğraflar: Hürriyet Arşiv

Etiketler: boşanan çiftler , sessize boşandılar , sakin boşandılar

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