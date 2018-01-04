Senkronize öpüşme

Yeşil sahaların iki yıldızı sevgilileriyle çıktıkları tatilde aynı anda aşka geldi.
Fransız liginin takımlarından Paris Saint Germain'de top koşturan Neymar da Silva Santos Júnior (solda) ile Kevin Trapp sevgililerini de alıp Brezilya'ya tatile gitti. Trapp ve top model sevgilisi Izabel Goulart ile Neymar ve sevgilisi Bruna Marquezine gün boyu birlikte vakit geçirdi. İki çift bir ara da aynı anda aşka gelip öpüşmeye başlayınca o anları objektiflere böyle yansıdı.
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