Ara
MENÜ
Haberler >Kelebek >Magazin>Senkronize öpüşme

Senkronize öpüşme

İki futbol yıldızı aynı anda "aşka" geldi ve ortaya bu görüntüler çıktı.

Hürriyet Haber
04.01.2018 - 16:51 | Son Güncelleme:
1 / 7
Senkronize öpüşmeNext

Yeşil sahaların iki yıldızı sevgilileriyle çıktıkları tatilde aynı anda aşka geldi.

Fransız liginin takımlarından Paris Saint Germain'de top koşturan Neymar da Silva Santos Júnior (solda) ile Kevin Trapp sevgililerini de alıp Brezilya'ya tatile gitti. Trapp ve top model sevgilisi Izabel Goulart ile Neymar ve sevgilisi Bruna Marquezine gün boyu birlikte vakit geçirdi. İki çift bir ara da aynı anda aşka gelip öpüşmeye başlayınca o anları objektiflere böyle yansıdı.

Fotoğraflar: Backgrid USA

Etiketler: neymar , bruna marquezine , izabel goulart , kevin trapp

En Yeni Kelebek Galeriler

Senkronize öpüşme

Senkronize öpüşme

Fransız kadınlarının çok iyi kullandığı 6 şey

Fransız kadınlarının çok iyi kullandığı 6 şey

Devamlı aç olmanızın 6 nedeni

Devamlı aç olmanızın 6 nedeni

Boşanmaları suskun oldu

Boşanmaları suskun oldu

Yemeye doyamayacağınız 13 ocakbaşı mekanı

Yemeye doyamayacağınız 13 ocakbaşı mekanı

Mezelerini tatmadan ayrılmamanız gereken restoranlar

Mezelerini tatmadan ayrılmamanız gereken restoranlar

'Yeni Zelanda'da ev bakıyorlardı'

'Yeni Zelanda'da ev bakıyorlardı'

Mesut Yılmaz'ın oğlu Yavuz Yılmaz'ın eski nişanlısı Neşe Sapmaz’dan duygulandıran paylaşım

Mesut Yılmaz'ın oğlu Yavuz Yılmaz'ın eski nişanlısı Neşe Sapmaz’dan duygulandıran paylaşım

İnanması zor ama 6 aylık hamile!

İnanması zor ama 6 aylık hamile!

Hürriyete Reklam Ver
Alternate TextAlternate Text
Türkiye'den ve Dünya’dan son dakika haberler, köşe yazıları, magazinden siyasete, spordan seyahate bütün konuların tek adresi hurriyet.com.tr; Hurriyet.com.tr haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, Kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
  • Hürriyet Emlak
  • Hürriyet Oto
  • Yenibiriş
  • Yakala.co
  • Hürriyet TV
  • Hürriyet Aile
  • Mahmure
© Copyright 2018 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞHürriyet KurumsalBize UlaşınYatırımcı İlişkileri