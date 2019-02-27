Sahnedeki yakınlaşmayı gözünü bile kırpmadan izledi, sonra da bu yorumu yaptı

Cooper'ın hem ilk yönetmenliğini üstlendiği hem de Lady Gaga ile başrolünü üstlendiği A Star is Born (Bir Yıldız Doğuyor) filminin Shallow adlı şarkısını seslendiren ikili, sahnede romantik anlar yaşamıştı.
AFP, AP, REUTERS, BACKGRID USA, BACKGRID UK, DEPO PHOTOS
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