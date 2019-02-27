Ara
MENÜ
Haberler >Kelebek >Magazin>Sahnedeki yakınlaşmayı gözünü bile kırpmadan izledi, sonra da bu yorumu yaptı

Sahnedeki yakınlaşmayı gözünü bile kırpmadan izledi, sonra da bu yorumu yaptı

91'inci Oscar Ödülleri gecesine damga vuran anların kahramanları Lady Gaga ile Bradley Cooper oldu.

AFP, AP, REUTERS, BACKGRID USA, BACKGRID UK, DEPO PHOTOS

Hürriyet Haber
27.02.2019 - 16:35 | Son Güncelleme:
1 / 20
Sahnedeki yakınlaşmayı gözünü bile kırpmadan izledi, sonra da bu yorumu yaptıNext

Cooper'ın hem ilk yönetmenliğini üstlendiği hem de Lady Gaga ile başrolünü üstlendiği A Star is Born (Bir Yıldız Doğuyor) filminin Shallow adlı şarkısını seslendiren ikili, sahnede romantik anlar yaşamıştı.

AFP, AP, REUTERS, BACKGRID USA, BACKGRID UK, DEPO PHOTOS

Etiketler: Irina Shayk , bradley cooper
Hürriyete Reklam Ver
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
Türkiye'den ve Dünya’dan son dakika haberler, köşe yazıları, magazinden siyasete, spordan seyahate bütün konuların tek adresi hurriyet.com.tr; Hurriyet.com.tr haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, Kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
  • Hürriyet Oto
  • Yenibiriş
  • Yakala.co
  • Hürriyet TV
  • Hürriyet Aile
  • Mahmure
© Copyright 2019 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞHürriyet KurumsalBize UlaşınYatırımcı İlişkileri

Sayfa Başı

© Copyright 2019
Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş.