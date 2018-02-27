Renklerin iyileştirici gücünden evimizde nasıl faydalanacağız?
Eğer renkler fiziksel, duygusal, zihinsel ve ruhsal dünyamızı derinden etkileyecek kadar güçlüyse, onları hayatımıza mutluluk getirmeleri ve bizi iyileştirmeleri için de kullanabilir miyiz? Yanıt aslında çok basit. Kromaterapi antik çağlardan beri yaygın olarak kullanılan holistik bir tedavi yönetimi. Terapide çakranın frekansına uygun rengi ışık halinde vücuda vermek ya da hayal etmek, o renkte doğal taş taşımak ya da objeler edinmek gibi çeşitli yöntemler kullanılıyor. Yaşam alanlarınızdaki renk seçimini de aynı mantıkla yapabilirsiniz.
Her renk kendine özel dalga boyuna sahip, bu yüzden her rengin enerjisi de farklı: Kırmızıyla, yaşama sevincini Turuncuyla, neşeyi, enerjiyi Sarıyla, bilgeliği, konsantrasyonu Yeşille, güveni, cömertliği, huzuru, istikrarı, şifayı Maviyle, dinginliği, sevgiyi, sezgileri Lacivertle, uyumu, başarıyı, sakinliği Morla, ruhsallığı, dengeyi, kendine güveni Beyazla, saflığı, temizliği, saf ışığı uyandırıyoruz.
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