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Renklerin iyileştirici gücünden evimizde nasıl faydalanacağız?

Eğer renkler fiziksel, duygusal, zihinsel ve ruhsal dünyamızı derinden etkileyecek kadar güçlüyse, onları hayatımıza mutluluk getirmeleri ve bizi iyileştirmeleri için de kullanabilir miyiz? Yanıt aslında çok basit. Kromaterapi antik çağlardan beri yaygın olarak kullanılan holistik bir tedavi yönetimi. Terapide çakranın frekansına uygun rengi ışık halinde vücuda vermek ya da hayal etmek, o renkte doğal taş taşımak ya da objeler edinmek gibi çeşitli yöntemler kullanılıyor. Yaşam alanlarınızdaki renk seçimini de aynı mantıkla yapabilirsiniz.

Kaynak: Doğan Burda Fotoğraflar: Alamy
27.02.2018 - 10:17 | Son Güncelleme:
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Renklerin iyileştirici gücünden evimizde nasıl faydalanacağızNext

Her renk kendine özel dalga boyuna sahip, bu yüzden her rengin enerjisi de farklı:
Kırmızıyla, yaşama sevincini
Turuncuyla, neşeyi, enerjiyi
Sarıyla, bilgeliği, konsantrasyonu
Yeşille, güveni, cömertliği, huzuru, istikrarı, şifayı
Maviyle, dinginliği, sevgiyi, sezgileri
Lacivertle, uyumu, başarıyı, sakinliği
Morla, ruhsallığı, dengeyi, kendine güveni
Beyazla, saflığı, temizliği, saf ışığı uyandırıyoruz.

Etiketler: Dekorasyon , kromaterapi , renklerle tedavi

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