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Partiye ünlü akını

Yönetmen Mustafa Kotan, 35’inci yaş gününü önceki akşam Taksim’deki “Bi Daha” adlı mekanda düzenlenen partiyle kutladı. Bülent Ersoy, Demet Akbağ, Sedef İybar, Enis Arıkan, Evrim Akın, Ekin Mert Daymaz ve Seray Sever gibi birçok ünlü isim Kotan’ı bu özel gününde yalnız bırakmadı.

Hürriyet Haber
06.03.2018 - 15:55 | Son Güncelleme:
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Partiye ünlü akınıNext

Gösterişli takılarıyla dikkat çeken Ersoy, “Beni gündüz dışarıda görebilirsiniz ama gece konserim yoksa dışarı çıkmam. Bu gece bir istisna. Mustafa hem yönetmenim hem de kadim dostum. Doğum gününde yanında olmak istedim” dedi.

Etiketler: Mustafa Kotan , demet Akbağ , Ekin Mert Daymaz

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