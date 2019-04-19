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Özel hastanede fark ücretini ortadan kaldırıyor! İşte o sigorta

Özel hastanelerde muayene olanların cebinden daha fazla para çıkıyor. Ancak, günlük 1 liradan başlayan tutarlarla 'tamamlayıcı sağlık sigortası' yaptıranlar muayene ücreti farkı ödemiyor.

Posta Gazetesi
19.04.2019 - 08:29 | Son Güncelleme:
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Özel hastanede fark ücretini ortadan kaldırıyor İşte o sigortaNext

Çalışan vatandaşların çoğu sağlık problemleri için genellikle özel hastaneleri tercih ediyor. Ancak özel hastaneler Sosyal Güvenlik Kurumu’nun (SGK) ödediği ücretin üzerine yüzde 200’ü kadar fark ücreti alabiliyor. Bu farkı vatandaş kendi cebinden karşılamak zorunda kalıyor. İşte son dönemde oldukça popüler olan Tamamlayıcı Sağlık Sigortası (TSS) tam da bu noktada devreye giriyor.

Etiketler: sigorta , tamamlayıcı sağlık sigortası , haberler

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