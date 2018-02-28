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Oyunculuğu bıraktı öğrenciliğe başladı

Onu bundan bir buçuk yıl önce rol aldığı bir diziyle tanımıştık. İlk önemli projesinde yan karakterlerden birini canlandırıyordu ama neredeyse başroller kadar ilgi çekti.

Hürriyet Haber
28.02.2018 - 13:34 | Son Güncelleme:
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Oyunculuğu bıraktı öğrenciliğe başladıNext

Herkes o dizinin bitiminde yeni bir yapımda rol alacağını düşünürken o hayatına bambaşka bir yön verdi. Hızlı başladığı ve eğer sürdürseydi son derece parlakbir grafik çizeceği şimdiden belli olan oyunculuk kariyerine daha ilk adımda veda etti.

Fotoğraflar: Instagram  

Etiketler: serel yereli , bodrum masalı , instagram

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