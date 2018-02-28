Oyunculuğu bıraktı öğrenciliğe başladı

Herkes o dizinin bitiminde yeni bir yapımda rol alacağını düşünürken o hayatına bambaşka bir yön verdi. Hızlı başladığı ve eğer sürdürseydi son derece parlakbir grafik çizeceği şimdiden belli olan oyunculuk kariyerine daha ilk adımda veda etti.
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