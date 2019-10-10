Ara
MENÜ
Haberler >Kelebek >Magazin>Oyuncu olarak tanınmıştı: Tuba Londra'da asıl mesleğine geri döndü

Oyuncu olarak tanınmıştı: Tuba Londra'da asıl mesleğine geri döndü

Önce bir reklam filmiyle başlayan oyunculuk kariyerini, izlenme rekorları kıran dizilerle sürdüren Tuba Büyüküstün, yüksek öğrenim gördüğü asıl mesleğine geri döndü.

INSTAGRAM, HÜRRİYET ARŞİV

Hürriyet Haber
10.10.2019 - 09:43 | Son Güncelleme:
1 / 21
Oyuncu olarak tanınmıştı: Tuba Londrada asıl mesleğine geri döndüNext

Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi, Sahne Dekorları ve Kostüm Tasarımı bölümünden mezun olan iki çocuk annesi Tuba Büyüküstün, Londra'da sahnelenecek olan Küller Küllere adlı oyunun dekor ve kostüm tasarımını hazırlıyor.

INSTAGRAM, HÜRRİYET ARŞİV

Etiketler: esra akkaya , Esra Akkaya yeni işi , küller küllere

En Yeni Kelebek Galeriler

Oyuncu olarak tanınmıştı: Tuba Londra'da asıl mesleğine geri döndü

Oyuncu olarak tanınmıştı: Tuba Londra'da asıl mesleğine geri döndü

Almanya'ya yerleşmişlerdi dönme kararı aldılar! "Soranlara 'yapamadılar' dersiniz"

Almanya'ya yerleşmişlerdi dönme kararı aldılar! "Soranlara 'yapamadılar' dersiniz"

'Birbirimizi bırakmıyoruz'

'Birbirimizi bırakmıyoruz'

Derya uçuyor!

Derya uçuyor!

7. Koğuştaki Mucize filminin galasına ünlü isimler akın etti

7. Koğuştaki Mucize filminin galasına ünlü isimler akın etti

Allah ayağınıza taş değdirmesin! Ünlülerden Mehmetçik'e destek

Allah ayağınıza taş değdirmesin! Ünlülerden Mehmetçik'e destek

Victoria's Secret'a 42 beden model

Victoria's Secret'a 42 beden model

Bu gerçek olamaz! Mersin'den Times Meydanı'na...

Bu gerçek olamaz! Mersin'den Times Meydanı'na...

Aradan tam 37 yıl geçti

Aradan tam 37 yıl geçti

Hürriyete Reklam Ver
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
Türkiye'den ve Dünya’dan son dakika haberler, köşe yazıları, magazinden siyasete, spordan seyahate bütün konuların tek adresi hurriyet.com.tr; Hurriyet.com.tr haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
  • Hürriyet Oto
  • Yenibiriş
  • Yakala.co
  • Hürriyet TV
  • Hürriyet Aile
  • Mahmure
© Copyright 2019 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞHürriyet KurumsalBize UlaşınYatırımcı İlişkileri

Sayfa Başı

© Copyright 2019
Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş.