Oyuncu olarak tanınmıştı: Tuba Londra'da asıl mesleğine geri döndü

Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi, Sahne Dekorları ve Kostüm Tasarımı bölümünden mezun olan iki çocuk annesi Tuba Büyüküstün, Londra'da sahnelenecek olan Küller Küllere adlı oyunun dekor ve kostüm tasarımını hazırlıyor.
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