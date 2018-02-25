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Osman Cavcı yıllar sonra ortaya çıktı

Hababam Sınıfı Güle Güle, Muhsin Bey ve Aşıksın gibi filmlerde gösterdiği performansla hafızalara kazınan oyuncu Osman Cavcı, İzmir'de ortaya çıktı. En son İstanbul'da dolmuşa binerken görüntülenen ve sanat hayatını İzmir'de devam ettiren oyuncu, "Arabam var ama neden dolmuşa binmeyecekmişim?” dedi.

Hürriyet Haber
25.02.2018 - 11:43 | Son Güncelleme:
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Osman Cavcı yıllar sonra ortaya çıktıNext

Hababam Sınıfı Güle Güle’nin Ekrem’i, Muhsin Bey’in Osman’ı, Zampara Seyfettin’in Seyfo’su Osman Cavcı, artık İzmir’de yaşıyor. En son İstanbul’da dolmuşa binerken görüntülenen Cavcı’nın ‘ekonomik durumu’ konuşulmuştu. “Arabam var ama neden dolmuşa binmeyecekmişim?” diyen Cavcı, hem Yeşilçam’ı anlattı hem de yeni dönem sineması hakkında konuştu.

Etiketler: Osman Cavcı , Hababam Sınıfı Güle Güle , Muhsin Bey

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