Oscar törenine birlikte mi gidecekler?

2020'nin şu ana kadar en çok konuşulan ünlüleri listesi yapılsa Brad Pitt ile Jennifer Aniston açık ara ilk sıralarda yer alır. Bunun en önemli nedeni de geçen hafta sonu yapılan SAG Ödül töreninde sergiledikleri samimi hareketler. Her ikisi de gecede birer ödül kazanan eski çift, kuliste sıcak bir şekilde birbirlerini tebrik etti. Ondan sonra da bütün meraklı gözler onlara yöneldi. Şimdi herkes 2000 yılında evlenip 2005'te boşanan çiftin yeniden bir araya gelip gelmeyeceğini merak ediyor.
AFP, AP, REUTERS, DEPO PHOTOS
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Brad Pitt, şu sıralar Santa Barbara Uluslararası Film Festivali'nin de konukları arasında. Uzun yıllar boyu sinemaya katkılarından dolayı festivalin onur ödülünü alan 56 yaşındaki Pitt de sık sık eski eşi Aniston ile ilgili sorulara maruz kalıyor. Bunun son örneklerinden biri de dün gece yaşandı.
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Pitt, Santa Barbara Film Festivali'nin etkinliklerinden birinin başlamasından önce gazetecilerin sorularını yanıtladı. Bir gazeteci Pitt'e 10 Şubat'taki Oscar törenine eski eşi Jennifer Aniston ile birlikte gidip gitmeyeceğini sordu. Pitt bu soru karşısında önce uzun süre güldü. Sonra da o gece için kimseyle randevusu olmadığını söyledi. Pitt, Once Upon a Time adlı film ile en iyi yardımcı erkek oyuncu dalında Oscar adayı.
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Brad Pitt ile Jennifer Aniston bu ödül sezonunda ilk kez her ikisinin de adaylar arasında olduğu Altın Küre Ödülleri'nde aynı mekanda bir araya gelmişti. Birbirlerine nasıl davranacakları merak konusu olan çift o gece biraz uzak durmuştu. Hatta Pitt, Once Upon a Time In Hollywood (Bir Zamanlar Hollywood'da) filmindeki performansıyla en iyi yardımcı erkek oyuncu ödülünü aldığı Altın Küre teşekkür konuşmasında bu konuda bir şaka da yapmıştı. Pitt "Aslında bu törene annemle gelecektim. Fakat yanımda hangi kadını görseler hakkımda aşk söylentisi çıkarıyorlar. O yüzden bundan vazgeçtim" demişti.
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Jennifer Aniston ile Brad Pitt, SAG Ödülleri gecesine damga vurdu. Eski çift, boşanmalarından tam 15 yıl sonra mutluluklarını, gözyaşları içinde birbirlerine koşarak paylaştı. Geçtiğimiz haftalarda yapılan Altın Küre töreninde de her ikisi de adaylar arasında olan Jennifer Aniston ve Brad Pitt'in yan yana gelip gelmeyecekleri merak konusu olmuştu. O gece mümkün olduğunca yan yana gelmediler. Ama dün gece Los Angeles, Shrine Tiyatrosu'nda yapılan SAG ödül töreninde eski çift, mutluluk içinde birbirlerine koştu. Ödüllerini aldıktan sonra kulise geçen Aniston ve Pitt, birbirlerini sevinç gözyaşları içinde kutladı.
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Bir Zamanlar Hollywood'da (Once Upon a Time in Hollywood) filmindeki performansıyla en iyi yardımcı erkek oyuncu ödülünü kazanan Pitt, teşekkür konuşmasını yaptı. Ardından da elinde ödülüyle kulise geçti. Bu sırada drama dalında en iyi kadın oyunu ödülü açıklanıyordu. Pitt, tam kulisteki, salonda olup bitenleri yansıtan ekranın önünden geçerken Jennifer Aniston'ın adının ilan edildiğini duydu.Pitt, bir anda dönüp ekrandan eski eşinin ödül sevincini izledi. Ödülünü alıp kulise geçen Aniston ile Pitt birbirlerine koştular. Bu arada Jennifer Aniston'ın mutluluk gözyaşları döktüğü görüldü.
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Aniston, Brad Pitt'in yanından ayrılıp kendisini tebrik eden bir başka arkadaşının yanına giderken aktörün eski eşinin bileğini hemen bırakmadığı görüldü.
Jennifer Aniston ile Brad Pitt; 2000 yılında evlendi. Bir dönem Hollywood'un en mutlu çiftlerinden biri olarak tanınıyorlardı. Fakat sonra Pitt, Angelina Jolie ile Aniston'a ihanet etti. Çift, 2005 yılında boşandı. Bir dönem araları pek iyi olmasa da daha sonra zaman zaman görüşmeye başladılar. Bir dönem Brad Pitt ile Angelina Jolie'den dünyaya gelen büyük kızı Jennifer Aniston ile birlikte görüntülenmişti.
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Brad Pitt'in Bay ve Bayan Smith filmindeki rol arkadaşı Angelina Jolie ile aşk yaşaması çiftin evliliğini bitirdi. Pitt ile Jolie 10 yıl birliktelikten sonra evlendi. Herkes onların çok uzun süre belki de hayatlarının sonuna kadar evli kalacağını düşünürken iki yıl sonra yollarını ayırdılar. Jolie ile Pitt arasında altı çocuklarının velayeti nedeniyle yaşanan anlaşmazlıklar ise uzun süre çözülemedi. Bir başka deyişle bir zamanlar Brangeline diye anılan çiftin masal gibi aşkı kötü sonra bitti.