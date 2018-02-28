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Onları bir de böyle görün!

Güzellikleriyle, yakışıklılıklarıyla milyonlarca kişiyi kendilerine hayran bırak ünlü isimler dünyaya karşı cins olarak gelselerdi nasıl görünürlerdi hiç merak ettiniz mi?

Hürriyet Haber
28.02.2018 - 12:32 | Son Güncelleme:
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Onları bir de böyle görünNext

Güzellikleriyle, yakışıklılıklarıyla milyonlarca kişiyi kendilerine hayran bırak ünlü isimler dünyaya karşı cins olarak gelselerdi nasıl görünürlerdi hiç merak ettiniz mi? Teknoloji bu merakınızı gideriyor! İşte cep telefonu uygulaması yardımıyla ortaya çıkan o sonuçlar...

Etiketler: burak özçivit , kerem bürsin , kıvanç tatlıtuğ , serenay sarıkaya

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