'Oğlum ben Acun değilim'

Cem Yılmaz, “Diamond Elite Platinum Plus” adlı yeni gösterisinin Kıbrıs prömiyerini geçen hafta Concorde Hotel’de yaptı. Ünlü komedyen, yeni şovunda Tarkan, Acun Ilıcalı, oğlu Kemal ve eski eşi Ahu Yağtu ile ilgili de espriler yaptı.
Dünyayı Tarkan yönetsin isterdim, ancak bazı şarkılarıyla hareketleri uyuşmuyor. Misal “Dert Babasıyım” diye bir şarkısı var, o şarkıda oynayan Tarkan’a hep sormak istemişimdir: Ne derdin var acaba Tarkan?
Türkiye'den ve Dünya’dan son dakika haberler, köşe yazıları, magazinden siyasete, spordan seyahate bütün konuların tek adresi hurriyet.com.tr; Hurriyet.com.tr haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.