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'Oğlum ben Acun değilim'

Cem Yılmaz, “Diamond Elite Platinum Plus” adlı yeni gösterisinin Kıbrıs prömiyerini geçen hafta Concorde Hotel’de yaptı. Ünlü komedyen, yeni şovunda Tarkan, Acun Ilıcalı, oğlu Kemal ve eski eşi Ahu Yağtu ile ilgili de espriler yaptı.

Fotoğraflar: Instagram

Hürriyet Haber
02.04.2019 - 08:25 | Son Güncelleme:
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Derdin ne TarkanNext

Derdin ne Tarkan

Dünyayı Tarkan yönetsin isterdim, ancak bazı şarkılarıyla hareketleri uyuşmuyor. Misal “Dert Babasıyım” diye bir şarkısı var, o şarkıda oynayan Tarkan’a hep sormak istemişimdir: Ne derdin var acaba Tarkan?

Etiketler: kemal yılmaz

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