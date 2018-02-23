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Ödül gecesi aÅŸk doÄŸdu

ÃœnlÃ¼ sunucu tÃ¶rende Ã¶dÃ¼l verdiÄŸi genÃ§ ÅŸarkÄ±cÄ±yla gecenin sonunda sarmaÅŸ dolaÅŸ gÃ¶rÃ¼ntÃ¼lendi.

HÃ¼rriyet Haber
23.02.2018 - 12:25 | Son GÃ¼ncelleme:
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Ã–dÃ¼l gecesi aÅŸk doÄŸduNext

Ã–nceki akÅŸam dÃ¼zenlenen 2018 Brit Ã–dÃ¼lleri belki de yeni bir aÅŸkÄ±n temellerini attÄ±. Gecede 'YÄ±lÄ±n Ä°ngiliz KadÄ±n ÅžarkÄ±cÄ±sÄ±' ve 'YÄ±lÄ±n Ã‡Ä±kÄ±ÅŸ Yapan Ä°ngiliz ÅžarkÄ±cÄ±sÄ±' Ã¶dÃ¼llerini kazanan Dua Lipa ile tÃ¶renin sunucusu Jack Whitehall, partide birbirlerine aÅŸk sÃ¶zcÃ¼kleri fÄ±sÄ±ldarken gÃ¶rÃ¼ntÃ¼lendi.

FotoÄŸraflar: Backgrid UKÂ

Etiketler: dua lipa , jack whitehall , brit Ã¶dÃ¼lleri

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