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O Ses Türkiye ne zaman başlıyor? Jüri üyeleri değişti mi?

TV8 ekranlarında izleyici karşısına çıkan O Ses Türkiye, 8. yılında yeni yetenekler çıkarabilmek için ekranlarda olacak. Ön elemelerin gerçekleştiği yarışmanın ön çekimlerinin başladığı sosyal medya üzerinden duyuran Acun Ilıcalı, jüri üyeleri konusunda herhangi bir değişikliğe gidilmediğini paylaştığı fotoğrafla vurgulamış oldu. Peki, O Ses Türkiye ne zaman başlayacak? İşte,

Hürriyet Haber
01.10.2019 - 16:07 | Son Güncelleme:
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O Ses Türkiye ne zaman başlıyor Jüri üyeleri değişti miNext



O Ses Türkiye yeni sezona başlamak için gün sayarken, yarışmanın sunucusu Acun Ilıcalı'dan ilk paylaşım geldi. Birçok ilde gerçekleştirilen ön eleme sürecinin ardından yarışmanın ilk çekim gününe geçiş yapan jüri üyeleri, kendi ekibine dahil olacak yarışmacıları seçecek. Peki, O Ses Türkiye ne zaman başlayacak? İşte, o konu hakkında bazı bilgiler

O SES TÜRKİYE NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

O Ses Türkiye'nin yeni sezon ilk bölümünün ne zaman yayınlanacağına dair ilk bilgi, TV8 ekranlarından verildi. Yarışma programı 5 Ekim Cumartesi günü saat 20.00'da ekranlarda olacak.

Etiketler: televizyon , yayın , televizyon programı

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