O Ses Türkiye 2020 yılbaşı konukları kimler? O Ses Türkiye yılbaşı özel programında hangi sanatçılar var?
O Ses Türkiye 2020 yılbaşı özel konukları açıklandı. Her yıl 31 Aralık akşamında ünlü isimleri ağırlamayı gelenek haline getiren O Ses Türkiye’nin yılbaşı özel programında ekran dünyasının sevilen isimleri sahne alacak. Peki, O Ses Türkiye 2020 yılbaşı konukları kimler? O Ses Türkiye yılbaşı özel programında hangi sanatçılar var?
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O Ses Türkiye yılbaşı özel programıyla kaldığı yerden devam ediyor. 31 Aralık’ta yayınlanacak olan O Ses Türkiye yılbaşı özel programında bu kez birbirinden ünlü isimler şarkı söylemek için sahneye çıkacaklar. Birbirinden ünlü isimlerin müzik yeteneklerini sergileyeceği O Ses Türkiye’nin yılbaşı özel bölümü sonunda jüri üyelerinden biri yılbaşı bölümünün şampiyonu olacak ve yarışmada avantaj elde edecek. O Ses Türkiye 2020 yılbaşı konukları yayınlanan tanıtımla duyurulmuştu. Peki, O Ses Türkiye 2020 yılbaşı konukları kimler? O Ses Türkiye yılbaşı özel programında hangi sanatçılar var?
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O Ses Türkiye’nin 31 Aralık Salı akşamı yayınlanacak özel bölümüne; Özge Özpirinççi, Meriç Aral, Berrak Tüzünataç ve Şebnem Bozoklu, Şükrü Yıldız, Afra Saraçoğlu, Oğulcan Engin, Tuvana Türkay, Max Kruse, Fırat Aydınus, Louris Karius, İbrahim Büyükak, Danilo Zanna, Bergüzar Korel, Serenay Sarıkaya, Merve Dizdar ve Gupse Özay, Erdal Özyağcılar konuk olacak.
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ÖZGE ÖZPİRİNÇCİ
1 Nisan 1986 yılında dünyaya gelen Özge Özpirinçci ilkokul ve ortaokulu İstanbul'da okudu. Lise eğitiminde AFS programı ile bir yıl Amerika Birleşik Devletleri'nde okudu.[kaynak belirtilmeli] Sabancı Üniversitesi Yönetim Bilimleri bölümünden 2008 yılında mezun oldu. Annesi İngilizce öğretmenidir. İlk olarak Cesaretin Var mı Aşka ve Kavak Yelleri dizilerinde oynadı.
Ayrıca Eti Browni ve Algida Cornetto reklamlarında da oynadı
Kavak Yelleri dizisinde uçuk kaçık ama bir o kadar da duyarlı kanser hastası bir kız olan Ada'yı canlandırmaktaydı. Bu dizide beş bölüm oynadı.
Show TV'de yayınlanan duygusal, dram gençlik dizisi Melekler Korusun'da İpek Taşkır adlı üniversite öğrencisi bir karakteri oynadı.
Özpirinçci, ayrıca 2010 yılında vizyona giren Zülfü Livaneli'nin yönettiği Veda filminde Fikriye Hanım karakterini oynamıştır.
Ayrıca 2010'da Show TV kanalında yayınlanan ve 11. Bölümü ile yayından kaldırılan Deli Saraylı isimli dizide "Dilruba" karakterini canlandırmaktaydı.
Anadolu Kartalları filminde Üsteğmen Ayşe Dinçer'i canlandırdı.
ATV'de yayınlanan Al Yazmalım dizisinde ise baş rol olan Asiye karakterini oynamıştır ve TRT Okul'da yayınlanan Toplu Hayat adlı programda sunuculuk yaptı.
Kayıp filminde de rol almıştır. Aramızda Kalsın adlı dizide Görkem karakterini canlandırmıştır. 2014 yılında çekilen Karışık Kaset filminin başrol oyuncusu İrem karakterini canlandırmıştır. 2015 yılı Şubat ayında başlayan Aşk Yeniden dizisinde Zeynep karakterini canlandırmaktadır. 29 Kasım 2015 akşamı gerçekleştirilen 42. Altın Kelebek Ödülleri'nde En İyi Kadın Komedi Oyuncusu ödülünü kazanmıştır.2017-yılından bu yana Kadın dizisinin kadrosunda yer alıyor.
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MERİÇ ARAL
Meriç Aral, 17 Kasım 1988 tarihinde dünyaya geldi. Hukuk eğitimi sonrasında oyunculuğa yöneldi. Medcezir'deki 'Hale' rolüyle tanınması sonrasında çeşitli sinema ve televizyon yapımlarında rol aldı. İstanbul Bilgi Üniversitesi Hukuk Fakültesi'nden mezun oldu. Aynı zamanda yan dal olarak karşılaştırmalı edebiyat bölümünde eğitim gördü. Staj sonrasında oyunculuğa başladı. Film asistanı olarak kısa bir süre görev aldı. Sultan adlı dizide ilk deneyimini gerçekleştirdi ve oyunculuk eğitimi almaya başladı. Medcezir'deki 'Hale' rolüyle tanındı. Ardından Çağan Irmak’ın yönetmenliğini yaptığı Unutursam Fısılda adlı filmde oynadı. Sonraki süreçte Yüksek Sosyete (2016) diziler ile Hesapta Aşk (2016) ve Cingöz Recai: Bir Efsanenin Dönüşü (2017) adlı filmlerde rol aldı. Şu anda Star TV de yayınlanan Söz adlı dizide Tolga Sarıtaş, Deniz Baysal , Sarp Akkaya ve Nihat Altınkaya ile baş rolleri paylaşmaktadır.
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BERRAK TÜZÜNATAÇ
Birsen Berrak Tüzünataç (d. 2 Kasım 1984, Yalova), Türk sinema ve dizi oyuncusu. Liseyi Koç Özel Lisesi'nde okumuş, daha sonra İstanbul Üniversitesi İşletme Fakültesi'nden mezun olmuştur. Daha sonra Number 1 TV'de haber sunarak ekranlara, Yılmaz Erdoğan'ın Organize İşler filmindeki ufak rolüyle de sinemaya adım atan Tüzünataç, Kanal D'de yayınlanan Ödünç Hayat 'ta rol aldı. Elveda Rumeli adlı televizyon dizisinde Vahide karakterini canlandırmakta olan oyuncu dizinin 73. bölümünde, canlandırmış olduğu Vahide karakterinin öldürülmesiyle diziye veda etmiştir. Show TV'de yayınlanan Bu Kalp Seni Unutur Mu adlı dizide Yıldız karakterini canlandırdı. Şu an Filinta dizisinde 'Farah' karakterini canlandırmaktadır.
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ŞEBNEM BOZOKLU
Canım Ailem, Bizim Yenge ve Ulan İstanbul dizileriyle tanınan Şebnem Bozoklu, 25 Ağustos 1979 tarihinde dünyaya geldi. Baba tarafından Ispartalı; anne tarafından Mısır kökenli Siirtli bir ailenin çocuğu olan Şebnem Bozoklu’nun çocukluğu Suadiye'de geçti.
1996'da Kadıköy Kız Lisesi'ni bitirdikten sonra Dokuz Eylül Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Tiyatro Bölümü'nden 2000 yılında mezun oldu. 2001 yılında Müjdat Gezen Sanat Merkezi Oyunculuk Bölümü'ne başlayan Bozoklu, 2004'te oradan mezun oldu. 2005-2006 yılları arasında Çisenti Tiyatro'da Sanat Dansı ile Mondi'nin yönetmenliğini yaptı. 2006-2007 yılları arasında TRT'nin Hazır Mısınız? yapımında canlı yayın sunuculuğu yaptı.
Aynı yıllar arasında TRT'nin Elma Kurdu yapımında hem solistlik hem de kukla oynatıcılığı yaptı.Canım Ailem dizisi Şebnem Bozoklu’nun dönüm noktası oldu. Başarılı oyuncu Meliha rolüyle göstermiş olduğu başarıdan ötürü 36. Hürriyet Altın Kelebek'in (2009) En İyi Kadın Komedi Oyuncu ödülüne lâyık görülmüştür. 32. Radyo-Televizyon Gazetecileri Derneği Oskarları (2010) En İyi Kadın Oyuncu ödülünü aldı.22 Eylül 2010'da Hekimbaşı Salih Efendi Yalısı'nda İç Mimar Emre İzer ile evlendi. Evlilikleri 2016 yılına kadar sürdü.
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ŞÜKRÜ ÖZYILDIZ
Şükrü Özyıldız; 18 Şubat 1988 yılında İzmir’de dünyaya gelmiştir. Annesi Rum, babası ise Karadenizli’dir. Kendisinden iki yaş küçük bir kız kardeşi vardır. İstanbul Teknik Üniversitesi’nde Gemi Makineleri Mühendisliği bölümünü kazanıp, İstanbul’da bir yıl okuduktan sonra yeniden sınava girerek, Ege Üniversitesi’nde İşletme bölümünü okumaya başlamış daha sonra da Erasmusla Portekiz’e gitmiştir.
Küçüklüğünden beri dövüş sporlarına merakı olan Özyıldız, Portekiz’de kafes dövüşlerine katılmıştır. Daha sonra Kafes dövüşlerini bıraktığını açıklayan Şükrü Özyıldız; hiperaktifliğini dizi setlerinde bastırdığını söylemiştir. Yurtdışında oyunculukla ilgili bir workshopa katılan genç oyuncu bunun ardından oyunculuğu çok sevdiğine karar verip Müjdat Gezen Sanat Merkezi’nde oyunculuk eğitimi almaya karar vermiştir.
Birçok tiyatro oyununda , reklamlarda ve dizilerde rol alan oyuncu ekranlarda ilk olarak 2011 Yılında “Derin Sular” adlı dizide görülmüştür.
2013 yılında Star TV ekranlarında yayınlanan Benim Hala Umudum Var dizisinde başrollerini Gizem Karaca ve Berk Oktay ile paylaşmış daha sonra ise 2013 yılında da ilk sinema filmi Neva da başrol oynamıştır.
2014-2015 yılında Şeref Meselesi dizisinde Emir karakterini canlandırmıştı.
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AFRA SARAÇOĞLU
Afra Saraçoğlu, 2 Aralık 1997 yılında İstanbul'da doğmuştur. Eğitimine Eskişehir Anadolu Üniversitesi'nde devam eden Afra Saraçoğlu ilk oyunculuk deneyimini; başrollerini Özcan Deniz ve Nurgül Yeşilçay'ın paylaştığı İkinci Şans filminin kadrosunda yer alarak yaşamıştır.
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OĞULCAN ENGİN
Seda Sayan ve Sinan Engin çiftinin çocuğu olan Oğulcan Engin, 30 Ağustos 1990 tarihinde dünyaya geldi. Oğulcan Engin Ankara doğumlu baba tarafından aslen Trabzon Maçka’lıdır.Milano’da European School Of Economics’te öğrenim gördü. Oğulcan Engin 1999 senesinde Beşiktaş altyapısında futbol hayatına adım attı.
2007 senesinde 2 kez Türkiye U-17 Milli Takım formasını giyen Oğulcan Engin uzun süre sakatlık dönemi geçirmiş ve bu dönem sonunda bedelsiz olarak Kasımpaşa Spor Kulübüne transferi gerçekleşmişti. Futbol hayatını sona erdiren Oğulcan Engin, Acun Medya'da görev almaktadır.
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TUVANA TÜRKAY
1990 yılında Bulgaristan göçmeni bir ailenin kızı olarak İstanbul'da doğan Tuvana Türkay, önce İstanbul Güneş Koleji'ni bitirdikten sonra eğitimine Beykent Üniversitesi Radyo Televizyon Sinema bölümünde devam etmiştir. 2009'da yayınlanmaya başlayan Ayrılık dizisinde Kevok karakterini, 2011-2012 yıllarında ise Yer Gök Aşk dizisinde Bade Palalı karakterini canlandırmıştır. 2014-2015 yılında Kara Para Aşk dizisinde Bahar Çınar karakterini canlandırmıştır .Oyunculuğun yanı sıra şarkıcılıkla da ilgilenen Türkay, 2015 yılında Enbe Orkestrası'nın albümünde sözü müziği kendisine ait olan Ara Ne Olursun isimli parçayı seslendirmiş ve büyük beğeni kazanmıştır. Daha sonra Mustafa Ceceli aranjörlüğünde "tuana" şarkısını coverlamıştır Ayrıca şarkı sözü ve beste de yapmaktadır.
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Maximilian "Max" Kruse, Fenerbahçe takımında forvet pozisyonunda görev yapan Alman millî futbolcudur.
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Fırat Aydınus, Türk futbol hakemi. Türkiye Futbol Federasyonuna bağlı olarak Süper Lig'de görev yapmaktadır. Hakemliğe 1996 yılında başlamıştır. İstanbul Üniversitesi Jeofizik Mühendisliği bölümünden mezundur. UEFA'nın Cüneyt Çakır ile birlikte Avrupa Kupalarında en çok maç verdiği Türk hakemdir.
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Loris Karius, kaleci pozisyonunda görev yapan Alman futbolcudur. Süper Lig takımlarından Beşiktaş'ta forma giymektedir. Profesyonel kariyerine 2005 yılında VfB Stuttgart kulübünde başladı.
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İbrahim Büyükak, Türk oyuncu ve yazar. Uludağ Üniversitesi İktisat Bölümünden mezun oldu. BKM Mutfak ekibine katılan son üyelerden biridir. Mayıs 2013'te 3+1 adlı TV programıyla Eser Yenenler ve Oğuzhan Koç ile bir gece şovuna başladılar.
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DANİLO ZANNA
Danilo Zanna, 15 Nisan 1982 tarihinde dünyaya geldi. Üç kardeşten en küçüğü olan Danilo Zanna, aile restoranlarında çalışarak şeflik kariyerine başladı. İtalyda’da Gastronomi okudu. Seyahat amaçlı geldiği Türkiye'de aşkı bulunca burada kalmaya karar verdi. Çeşitli TV programlarında şeflik yapmaya başladı. İstanbul Culinary Enstitute’de İtalyan yemekleri workshopları hazırladı ve gastronomi öğrencilerine danışmalık yaptı. Derya’nın Dünyası, İtalyan İşi, Elin Oğlu, Aşk Zamanı, İyi Fikir, Görümce, Lezzetin Şarkısı, Lezzet Akademisi gibi projelerin içerisinde yer aldı."Bir İtalyan, bir Hollandalı... 20 şehir, 20 farklı AB projesi" sloganıyla yola çıkan Avrupa'dan Anadolu'ya Lezzetler programında Wilco van Herpen ile birlikte Türkiye'nin farklı illerini gezdi.
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BERGÜZAR KOREL
Korel, Tanju Korel, Hülya Darcan çiftinin kızları olarak 27 Ağustos1982 yılında İstanbul'da doğdu. Çocukluğunu Ulus'ta geçiren Korel, ilk öğrenimini Nilüfer Hatun İlköğretim Okulu, orta öğrenimini Yıldız Koleji'nde yaptı. Kolejden mezun olmasının ardından Mimar Sinan Üniversitesi Devlet Konservatuvarı Tiyatro Bölümü'nü tamamladı.Üniversiteden önce profesyonel kulüplerde voleybol oynadı. Okul hayatı boyunca birçok oyun ve kısa filmde yer aldı. Aynı zamanda Devlet Tiyatrosu Kuva-yi Milliye oyununda yardımcı oyuncu olarak yer aldı. Bir süre Nicole Kidman ve Tom Hanks’in oyuncu koçluğunu yapan Susan Baston ile çalıştı ve Özay Fecht’in workshop çalışmalarına katıldı. Halit Ergenç ile evli olan Bergüzar Korel, farklı dizi ve sinema projeleriyle gündeme gelmeye devam ediyor.
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SERENAY SARIKAYA
Türk oyuncu ve model. Serenay Sarıkaya 1 Temmuz 1991 tarihinde Ankara’da dünyaya geldi, 15 yaşındayken katıldığı bir güzellik yarışmasında jüri özel ödülünü aldı. Aynı yıllarda Plajda adlı bir sinema filminde rol alarak oyunculuğa adım attı. İlk oyunculuk deneyimini Şaşkın filmiyle kazanan Sarıkaya, sonrasında Plajda filminde rol aldı.
İlk kez Sinan Çetin'in Peri Masalı (2008) dizisinde yer alarak dizi oyunculuğuna başladı ve yine aynı yıl Sinan Çetin tarafından hazırlanan Limon Ağacı dizisinde ilk başrolünü üstlendi. Dizinin sona ermesinin ardından başrolünde usta oyuncu Oktay Kaynarca’nın da yer aldığı Adanalı (2008-2010) dizisinde rol almaya başladı. 2010 yılında düzenlenen Miss Turkey yarışmasında Gizem Memiç'in ardından ikinci oldu ve Türkiye'yi Miss Universe yarışmasında temsil etmeye hak kazandı. Ardından Lale Devri (2010-2013) ve Medcezir (2013-2015) dizilerinin başrolünde yer alarak popüleritesini arttırdı. Ejderhanı Nasıl Eğitirsin filminde seslendirme yapan Sarıkaya Behzat Ç. Ankara Yanıyor filminde de rol aldı.
Dizi ve sinema filmlerinde oynamasının yanı sıra Sarıkaya, reklam filmlerinde de yer aldı ve bazı önemli markalarında reklam yüzü oldu. 2014 yılında GQ Türkiye tarafından yılın kadını seçildi. Bugüne kadar iki Altın Kelebek Ödülü dahil olmak üzere çok sayıda ödül kazandı.
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MERVE DİZDAR
Merve Dizdar Türk oyuncu. İlk televizyon deneyimi olan Aksanat Çocuk Oyunları ile tanındı ayrıca bir döneme damga vuran Vatanım Sensin dizisinde rol aldı.
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GUPSE ÖZAY
Gupse Özay, Türk oyuncu ve senarist. Gupse Özay, Çerkes kökenli bir aileden İzmir'de dünyaya geldi. Çerkesçe olan adı "canımın içi" anlamına gelmektedir. Gupse Özay Ege Üniversitesi Radyo Tv ve Sinema bölümünde okumuştur.Gupse Özay 14 Kasım 2014 tarihinde vizyona giren ve senaryosunu kendi yazdığı, yönetmenliğini Hakan Algül'ün üstlendiği ilk sinema filmi Deliha'da Zeliha karakteriyle izleyici karşısına çıktı. 8 Nisan 2016 tarihinde vizyona giren Küçük Esnaf filminde Burcu karakteriyle başrol oynadı. 2 Aralık 2016'da vizyona giren ve senaryosunu kendi yazdığı Görümce filminin aynı zamanda ana karakterleri arasında yer aldı.
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Türk tiyatro, sinema ve dizi oyuncusu Erdal Özyağcılar, 1948 yılında Bursa İznik'te dünyaya gelmiştir. Uzun yıllar İstanbul Şehir Tiyatrolarında sahnelenen çok sayıda oyunda rol alan Erdal Özyağcılar bu kurumdan emekli olmuştur. Tiyatronun yanı sıra pek çok sinema ve televizyon filminde rol alan ve seslendirme çalışmaları yapan Erdal Özyağcılar, Bizimkiler ve Elveda Rumeli dizileri ile geniş kitlelerce tanınmış ve sevilmiştir. 1966 yılında rol aldığı Ölüm Tarlası filmiyle sinema dünyasıyla tanışmış ve ilk oyunculuk deneyimini yaşamıştır. Kendisi gibi tiyatro sanatçısı olan Güzin Özyağcılar ile 1972 yılında evlenen oyuncunun bu evlilikten Emrah ve Zeynep adında iki çocuğu var.