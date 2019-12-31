O Ses Türkiye 2020 yılbaşı konukları kimler? O Ses Türkiye yılbaşı özel programında hangi sanatçılar var?

ÖZGE ÖZPİRİNÇCİ 1 Nisan 1986 yılında dünyaya gelen Özge Özpirinçci ilkokul ve ortaokulu İstanbul'da okudu. Lise eğitiminde AFS programı ile bir yıl Amerika Birleşik Devletleri'nde okudu.[kaynak belirtilmeli] Sabancı Üniversitesi Yönetim Bilimleri bölümünden 2008 yılında mezun oldu. Annesi İngilizce öğretmenidir. İlk olarak Cesaretin Var mı Aşka ve Kavak Yelleri dizilerinde oynadı.



Ayrıca Eti Browni ve Algida Cornetto reklamlarında da oynadı



Kavak Yelleri dizisinde uçuk kaçık ama bir o kadar da duyarlı kanser hastası bir kız olan Ada'yı canlandırmaktaydı. Bu dizide beş bölüm oynadı.



Show TV'de yayınlanan duygusal, dram gençlik dizisi Melekler Korusun'da İpek Taşkır adlı üniversite öğrencisi bir karakteri oynadı.



Özpirinçci, ayrıca 2010 yılında vizyona giren Zülfü Livaneli'nin yönettiği Veda filminde Fikriye Hanım karakterini oynamıştır.



Ayrıca 2010'da Show TV kanalında yayınlanan ve 11. Bölümü ile yayından kaldırılan Deli Saraylı isimli dizide "Dilruba" karakterini canlandırmaktaydı.



Anadolu Kartalları filminde Üsteğmen Ayşe Dinçer'i canlandırdı.



ATV'de yayınlanan Al Yazmalım dizisinde ise baş rol olan Asiye karakterini oynamıştır ve TRT Okul'da yayınlanan Toplu Hayat adlı programda sunuculuk yaptı.



Kayıp filminde de rol almıştır. Aramızda Kalsın adlı dizide Görkem karakterini canlandırmıştır. 2014 yılında çekilen Karışık Kaset filminin başrol oyuncusu İrem karakterini canlandırmıştır. 2015 yılı Şubat ayında başlayan Aşk Yeniden dizisinde Zeynep karakterini canlandırmaktadır. 29 Kasım 2015 akşamı gerçekleştirilen 42. Altın Kelebek Ödülleri'nde En İyi Kadın Komedi Oyuncusu ödülünü kazanmıştır.2017-yılından bu yana Kadın dizisinin kadrosunda yer alıyor.