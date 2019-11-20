O kadar Ã§ok 'Ã§irkin' dediler ki Ã§areyi estetik operasyonda buldum

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YÄ±l 1948. GÃ¼nlerden 1 MayÄ±s... Rotatifler, TÃ¼rk basÄ±n tarihine damgasÄ±nÄ± vuracak HÃ¼rriyet iÃ§in dÃ¶nÃ¼yor ve TÃ¼rkiyeyeni bir gazeteye uyanÄ±yor.

1 MayÄ±s 1948â€™de okuyucusuyla buluÅŸan HÃ¼rriyet, ilk gÃ¼nden bu yana "TarafsÄ±z ve kaynaÄŸÄ±ndan doÄŸru haber" ilkesinden Ã¶dÃ¼n vermeksizin yayÄ±n yaÅŸamÄ±nÄ± sÃ¼rdÃ¼rmekte, sektÃ¶rÃ¼nÃ¼n Ã¶ncÃ¼ ve Ã¶rnek gazetesi konumunu daha da Ã¶teye gÃ¶tÃ¼rerek kÃ¼resel bir medya markasÄ± olma iddiasÄ±yla geleceÄŸe uzanmaktadÄ±r.

O gÃ¼nden bugÃ¼ne, ilk gÃ¼nkÃ¼ heyecanÄ± yitirmeden, "her sabah yeni bir gÃ¼n baÅŸlar ve rotatifler dÃ¶ner" anlayÄ±ÅŸÄ±yla kurumsallaÅŸan HÃ¼rriyet, bugÃ¼n TÃ¼rkiyeâ€™nin en Ã§ok okunan gazetelerinden biri ve Ã§ok sesli bir toplumun aynasÄ±dÄ±r. Birkitle gazetesi olarak, TÃ¼rkiyeâ€™nin en Ã¼cra kÃ¶ÅŸesindeki kahvehanelerden, ev kadÄ±nlarÄ±nÄ±n mutfaÄŸÄ±na dek geniÅŸ bir okur kitlesiyle buluÅŸmakta, basÄ±lÄ± gazetesiyle her gÃ¼n 1,4 milyon kiâ€‹ÅŸiye ulaÅŸmaktadÄ±r. KÃ¼reselleÅŸen dÃ¼nya, deÄŸiÅŸen gazetecilik anlayÄ±ÅŸÄ± Ã§erÃ§evesinde her platformda okurlarÄ± ve paydaÅŸlarÄ±yla iletiÅŸim halinde olmayÄ± ilke edinenHÃ¼rriyet basÄ±lÄ± gazetenin yanÄ± sÄ±ra web-cep- tabletâ€™den de gÃ¼nde milyonlarca kiÅŸiye eriÅŸmekte, â€‹â€‹â€‹68.yÄ±lÄ±nda gÃ¼nlÃ¼kortalama 3.â€‹3 milyon ziyaretÃ§iye ulaÅŸmaktadÄ±r.

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Magazin
20 KasÄ±m 2019 - 09:23,

O kadar çok 'çirkin' dediler ki çareyi estetik operasyonda buldum

TV yÄ±ldÄ±zÄ±, okul yÄ±llarÄ±nda fiziksel gÃ¶rÃ¼ntÃ¼sÃ¼ yÃ¼zÃ¼nden herkesi kendisini kÃ¼Ã§Ã¼k gÃ¶rdÃ¼ÄŸÃ¼nÃ¼ belirterek "BÃ¼tÃ¼n bunlar benim estetik operasyonlara yÃ¶nelmeme neden oldu" diye konuÅŸtu.Â

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KatÄ±ldÄ±ÄŸÄ± Love Island adlÄ± programla adÄ±nÄ± duyuran 25 yaÅŸÄ±ndaki Megan Barton Hanson, daÄŸÄ±lan Spice Girls grubunun Ã¼yelerinden MelÂ  B'nin sorularÄ±nÄ± yanÄ±tladÄ±.

INSTAGRAM, BACKGRID UK

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Barton Hanson "Okuldayken gÃ¶rÃ¼ntÃ¼m yÃ¼zÃ¼nden Ã§ok ezildim, kÃ¼Ã§Ã¼k gÃ¶rÃ¼ldÃ¼m" diye konuÅŸtu.Â

INSTAGRAM, BACKGRID UK

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Megan Barton Hanson okul yÄ±llarÄ±nda yaÅŸadÄ±ÄŸÄ± ve kendisini Ã§ok etkileyen bir olayÄ± da ÅŸÃ¶yle anlattÄ±: "En iyi arkadaÅŸÄ±mla birlikte oturuyorduk. O gÃ¼Ã§eldi Bir Ã§ocuk etrafÄ±mÄ±zda dolanÄ±yordu ve ikimizi kÄ±yaslayarak 'Meghan'a bak bir de Olivia'ya bak. KÄ±yasa gerek yok. Olivia Ã§ok daha gÃ¼zel' dedi. Bu da beni Ã§ok etkiledi.Â

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Megan Bartan Hanson bu olayÄ±n kendisini yÄ±ktÄ±ÄŸÄ±nÄ± belirterek " OrtaokuldaydÄ±m. 13- 15 yaÅŸlarÄ±ndalyÄ±m ve 'Aman TanrÄ±m, ne yapacaÄŸÄ±m' diye dÃ¼ÅŸÃ¼ndÃ¼m. Sonra mÃ¼mkÃ¼n olan en kÄ±sa zamanda para kazanmaya baÅŸladÄ±m. Ã‡Ã¼nkÃ¼ aÃ§Ä±k konuÅŸmak gerekirse param yoktu. Sonra da estetik operasyonlara baÅŸladÄ±m" dedi.

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Barton Hanson para kazanmaya baÅŸladÄ±ktan sonra ilk olarak 19 yaÅŸÄ±nda gÃ¶ÄŸÃ¼slerimden estetik operasyon geÃ§irdiÄŸini sÃ¶yleyerek "Fakir bir aileden geliyorum.Â  Kendimi dÃ¼zelttirebilirim. GÃ¼zel bir insan olabilirim diye dÃ¼ÅŸÃ¼ndÃ¼m" dedi.

INSTAGRAM, BACKGRID UK

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Megan Barton Hanson fiziksel gÃ¶rÃ¼ntÃ¼sÃ¼nÃ¼ gÃ¼zelleÅŸtirmenin kendine gÃ¼venini artÄ±racaÄŸÄ±nÄ± dÃ¼ÅŸÃ¼ndÃ¼ÄŸÃ¼nÃ¼ de sÃ¶zlerine ekledi.Â

INSTAGRAM, BACKGRID UK

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Ama sonra bu durumun hiÃ§ de Ã¶yle sandÄ±ÄŸÄ± gibi olmadÄ±ÄŸÄ±nÄ± belirtti: "DÄ±ÅŸ gÃ¶rÃ¼ntÃ¼mÃ¼ dÃ¼zelttirdim. Ama iÃ§ dÃ¼nyamda hala o gÃ¼vensiz, Ã§irkin ve kÃ¼Ã§Ã¼k gÃ¶rÃ¼len utangaÃ§ kÄ±zÄ±m."

INSTAGRAM, BACKGRID UK

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Megan Barton Hanson Ã§ok erken yaÅŸta estetik operasyon geÃ§irdiÄŸi eleÅŸtirilerine de "Bunu yaptÄ±ÄŸÄ±m iÃ§in piÅŸman deÄŸilim" diye yanÄ±t verdi.

INSTAGRAM, BACKGRID UK

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Barton Hanson "Ama yine de genÃ§ yaÅŸtayken birisinin bana 'Megan dÄ±ÅŸ gÃ¶rÃ¼ntÃ¼nÃ¼ deÄŸiÅŸtirip aynada gÃ¶rmeyi istediÄŸin kiÅŸi olabilirsin. Ama bunlar senin iÃ§ dÃ¼nyanda mutlu olmanÄ± saÄŸlamaz' demesini isterdim" diye konuÅŸtu.

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O kadar Ã§ok 'Ã§irkin' dediler ki Ã§areyi estetik operasyonda buldum

TV yÄ±ldÄ±zÄ±, okul yÄ±llarÄ±nda fiziksel gÃ¶rÃ¼ntÃ¼sÃ¼ yÃ¼zÃ¼nden herkesi kendisini kÃ¼Ã§Ã¼k gÃ¶rdÃ¼ÄŸÃ¼nÃ¼ belirterek "BÃ¼tÃ¼n bunlar benim estetik operasyonlara yÃ¶nelmeme neden oldu" diye konuÅŸtu.Â

INSTAGRAM, BACKGRID UK

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