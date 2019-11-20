O kadar Ã§ok 'Ã§irkin' dediler ki Ã§areyi estetik operasyonda buldum

Aile ve Sosyal Politikalar BakanlÄ±ÄŸÄ±, Aile Sosyal Destek Personeli Pozisyonu (ASDEP) iÃ§in 1000 personel alÄ±mÄ± yapmaya hazÄ±rlanÄ±yor. ASDEP baÅŸvuru ÅŸartlarÄ± hakkÄ±nda detaylarÄ± yayÄ±mlayan bakanlÄ±k, il bazÄ±ndaki alÄ±m sayÄ±larÄ±nÄ± aÃ§Ä±kladÄ±. Ä°ÅŸte, tÃ¼m illerdeki ASDEP sÃ¶zleÅŸmeli personel alÄ±mÄ± baÅŸvuru ÅŸartlarÄ± hakkÄ±nda detaylÄ± bilgiler
TV yÄ±ldÄ±zÄ±, okul yÄ±llarÄ±nda fiziksel gÃ¶rÃ¼ntÃ¼sÃ¼ yÃ¼zÃ¼nden herkesi kendisini kÃ¼Ã§Ã¼k gÃ¶rdÃ¼ÄŸÃ¼nÃ¼ belirterek "BÃ¼tÃ¼n bunlar benim estetik operasyonlara yÃ¶nelmeme neden oldu" diye konuÅŸtu.Â
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