Nevra Serezli'nin duygusal anları! 'Bazen otomobilde eşimle konuşuyorum'

Kanal D ekranlarında yayınlanan 2.Sayfa programına usta oyuncu Nevra Serezli konuk oldu. 6 yıl önce vefat eden eşi Metin Serezli’yi anlatırken duygusal anlar yaşayan Nevra Serezli ‘Bazen otomobilde eşimle konuşuyorum’ dedi.
Kanal D ekranlarında yayınlanan 2.Sayfa programına usta oyuncu Nevra Serezli konuk oldu. 6 yıl önce vefat eden eşi Metin Serezli’yi anlatırken duygusal anlar yaşayan Nevra Serezli ‘Bazen otomobilde eşimle konuşuyorum’ dedi.
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