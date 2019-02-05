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Nevra Serezli'nin duygusal anları! 'Bazen otomobilde eşimle konuşuyorum'

Kanal D ekranlarında yayınlanan 2.Sayfa programına usta oyuncu Nevra Serezli konuk oldu. 6 yıl önce vefat eden eşi Metin Serezli’yi anlatırken duygusal anlar yaşayan Nevra Serezli ‘Bazen otomobilde eşimle konuşuyorum’ dedi.

Fotoğraflar: Hürriyet arşiv

Hürriyet Haber
05.02.2019 - 11:32 | Son Güncelleme:
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Nevra Serezlinin duygusal anları Bazen otomobilde eşimle konuşuyorumNext

Kanal D ekranlarında yayınlanan 2.Sayfa programına usta oyuncu Nevra Serezli konuk oldu. 6 yıl önce vefat eden eşi Metin Serezli’yi anlatırken duygusal anlar yaşayan Nevra Serezli ‘Bazen otomobilde eşimle konuşuyorum’ dedi.

Etiketler: nevre zerezli

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