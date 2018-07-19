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Nejat İşler hayranının kocası tarafından darp edildi

Ünlü oyuncu Nejat İşler bir kadın hayranının fotoğraf isteğini geri çevirince iddiaya göre hayranının kocası tarafından darp edildi. Ünlü oyuncunun kavga sırasında dişinin kırıldığı ve bayıldığı öğrenildi. 

MUĞLA (İHA)
19.07.2018 - 01:29 | Son Güncelleme:
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Nejat İşler hayranının kocası tarafından darp edildiNext

Bodrum'un Gümüşlük mahallesinde bulunan bir mekanda arkadaşlarıyla birlikte eğlenen Nejat İşler'in kadın bir hayranının eşi tarafından darp edildiği iddia edildi.

Etiketler: Bodrum , Gümüşlük

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