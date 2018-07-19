Nejat İşler hayranının kocası tarafından darp edildi
Ünlü oyuncu Nejat İşler bir kadın hayranının fotoğraf isteğini geri çevirince iddiaya göre hayranının kocası tarafından darp edildi. Ünlü oyuncunun kavga sırasında dişinin kırıldığı ve bayıldığı öğrenildi.
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