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Modern mimarinin renkli örnekleri

Ritim, derinlik, heyecan, huzur, motivasyon, hüzün... Renklerin her birinin çağrıştırdığı bir his, anlatmaya çalıştığı bir hareket var. 50 yıldır grileştirdiğimiz çağdaş mimari, rengin anlamlarını yeniden sorguluyor.

Kaynak: Doğan Burda
01.03.2018 - 12:27 | Son Güncelleme:
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Modern mimarinin renkli örnekleriNext

105 Leed puanıyla Avustralya Melbourne’ün ilk sıfır karbon ofis binası Pixel, kendi elektriğini ve suyunu üretebiliyor.

Etiketler: Mimari , Dekorasyon , renkli binalar

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