Modern mimarinin renkli örnekleri

Ritim, derinlik, heyecan, huzur, motivasyon, hüzün... Renklerin her birinin çağrıştırdığı bir his, anlatmaya çalıştığı bir hareket var. 50 yıldır grileştirdiğimiz çağdaş mimari, rengin anlamlarını yeniden sorguluyor.
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