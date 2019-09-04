Memur emeklilerinin ne kadar maaş alacağı belli oldu
Yeni toplusözleşmeye göre 2 milyon memur emeklisi, 2020’de yüzde 8, 2021’de ise yüzde 6 zam alacak. Enflasyon beklenenden yüksek çıkarsa fark olarak maaşlara yansıtılacak. Zamla birlikte ek ödemeler de artacak. Böylece 2020’de en düşük memur emeklisinin maaşı ek ödeme ile birlikte 2.727 lira olacak.
Memur ve emeklilerinin 2020-2021 maaşları ile sosyal haklarının belirlenmesine yönelik 5. Dönem Toplusözleşmesi, Kamu Hakem Kurulunun kararı ile sonuçlandı. Hakem heyetinin kararına göre 3.2 milyon memur ve 2 milyon memur emeklisi 2020’nin ocak ayında yüzde 4, temmuz ayında yüzde 4; 2021’nin ocak ayında yüzde 3, temmuz ayında da yüzde 3 zam alacak.
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