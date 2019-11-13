Kuruluş Osman’ın 1. Bölüm tarihi belli oldu: Kuruluş Osman ne zaman başlayacak?

Yeni sezonda Atv ekranlarında yayınlanacak olan Kuruluş Osman'ın tarihi ve sır gibi saklanan kadrosu belli oldu. Peki, Kuruluş Osman dizisi ne zaman başlayacak? Kuruluş Osman hangi günler yayınlanacak? Kuruluş Osman'da hangi isimler yer alıyor? İşte, tarihi diziyle ilgili en çok merak edilenlerin yanıtları...