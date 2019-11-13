Kuruluş Osman’ın 1. Bölüm tarihi belli oldu: Kuruluş Osman ne zaman başlayacak?
Kuruluş Osman dizisiyle ilgili en çok merak edilen konu belli oldu. Uzun zamandır beklenen tarihi dizisinin Sen Anlat Karadeniz final yaptıktan sonra başlayacağı iddia ediliyordu, iddialar doğru çıktı. Kuruluş Osman dizisi beklenildiği gibi çarşamba günleri ekranda olacak. Peki, Kuruluş Osman ne zaman başlayacak?
Yazdır
A
Yazı Tipi
Yazdır
A
Yazı Tipi
1
Yeni sezonda Atv ekranlarında yayınlanacak olan Kuruluş Osman'ın tarihi ve sır gibi saklanan kadrosu belli oldu. Peki, Kuruluş Osman dizisi ne zaman başlayacak? Kuruluş Osman hangi günler yayınlanacak? Kuruluş Osman'da hangi isimler yer alıyor? İşte, tarihi diziyle ilgili en çok merak edilenlerin yanıtları...
2
Tanıtımları haftalardır ekranda olan Kuruluş Osman’ın 1. Bölüm tarihi netlik kazandı. Osmanlı Beyliği ve Osmanlı Hanedanı'nın kurucusu ve beyliğin ilk padişahı olan Türk hükümdar Osman Gazi’nin hayatından esinlenilen Kuruluş Osman, çok kısa bir süre sonra ekran macerasına başlayacak. Oyuncu kadrosunda da değişikliklere gidilecek olan dizi de Osman karakterini Burak Özçivit canlandıracak.
3
13 Kasım Çarşamba akşamı final yapacak olan Sen Anlat Karadeniz ardından çarşamba yayın akışında tarihi diziye yer verilecek. Kuruluş Osman dizisinin ilk bölümü 20 Kasım Çarşamba günü ATV ekranlarında yayınlanacak.
4
Uzun zamandır dizi projelerinden uzak olan ancak tarihi bir diziyle geri dönüş yapacak olan Burak Özçivit’e başrolde Saruhan Hunel, İsmail Hakkı Ürün ve Özge Törer eşlik edecek, kadroda Abdül Süsler, Ragıp Savaş, Alma Terziç, Ayşegül Günay Demir, Nurettin Sönmez ve Seda Yıldız yer alıyor.