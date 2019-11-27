Kuruluş Osman dizisinin oyuncuları kimler? Kuruluş Osman'ın oyuncuları ve hayatları

Burak Özçivit- Osman



Burak Özçivit- Osman



Burak Özçivit (d. 24 Aralık 1984, İstanbul), Türk oyuncu ve eski manken.Marmara Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Fotoğrafçılık bölümünde okudu. Aslen Gazianteplidir.



Kazım İşmen Lisesi'nden mezun oldu. 2003 yılı Best Model of Turkey yarışmasında gelecek vadeden seçilmiştir. Yarışmadan sonra Uğurkan Erez Ajans ile çalışmaya başladı.



2005'te Best Model of Turkey yarışmasına yeniden katıldı ve Best Model of Turkey seçildi. aruk Saraç, Abbate, Tween ve NetWork gibi markaların defileleri ve yurt dışı fuar defilelerinde görev aldı.



İlk oyunculuk deneyimini Eksi 18 dizisinde genç komiser Murat'ı canlandırarak yaşadı. Kasım 2007'de sinemalarda gösterime giren Musallat isimli sinema filminde rol aldı. Kanal D'de yayınlanan ve yönetmenliğini Kartal Tibet'in yaptığı Zoraki Koca adlı dizide oynadı. 2008 yaz aylarında ise Baba Ocağı adlı dizide Güven adlı karakteri canlandırdı. Daha sonra Gossip Girl'den esinlenilen Küçük Sırlar adlı dizide Çetin'i canlandırdı. 2011-2013 yılları arasında Muhteşem Yüzyıl dizisinde Malkoçoğlu karakterine hayat verdi. 2013 yılında ise Reşat Nuri Güntekin'in aynı adlı romanından uyarlanan Çalıkuşu dizisinde Kamran rolünü canlandırdı. Çalıkuşu'nda başrolü paylaştığı Fahriye Evcen'le yeniden, bir sinema filmi Aşk Sana Benzer ile beyaz perdeye döndü. 2015 yılında başlayan ve 2017'de final yapan Kara Sevda dizisinin ardından ekran macerasına ara veren Burak Özçivit, Kuruluş Osman'da Osman Gazi karakterini canlandırıyor.



Osman Gazi karakteri



I. Osman, Osman Gazi, Osman Bey ya da Osman Han (Osmanlı Türkçesi: عثمان بیک Osman Bek), mahlasıyla Fahrüddin veya Osmancık (1258, Söğüt – 1 Ağustos 1326, Bursa), Osmanlı Beyliği ve Osmanlı Hanedanı'nın kurucusu ve beyliğin ilk padişahı olan Türk hükümdar. Dedesi Süleyman Şah (Bazı kaynaklara göre Gündüz Alp), büyükannesi Hayme Hatun (Süleyman Şah'ın eşi), babası Ertuğrul Gazi ve annesi Halime (Haime) Hanım'dır.



Osman Gazi son yıllarında yaşının ilerlemesi ve "damla illeti" yani gut hastalığı yüzünden tarihçilerin bildirdiklerine göre, beylik idaresini oğlu olan Orhan Bey'e bırakmıştı. Ancak Osman Bey'in ne zaman ölüp, Orhan Bey'in ne zaman beylik idaresini tümüyle eline aldığı tartışmalıdır. 1320'den sonraki olayların tarihçilerce anlatımlarında Osman Bey'in ismi geçmemektedir. 15. yüzyıl Osmanlı tarihçilerinden Ruhi Çelebi 1481 tarihine kadar getirdiği Tevarih-i Âli Osman adlı tarih eserinde Osman Bey'in 1320'de öldüğünü bildirmektedir.