Konut kredisinde finansman oranı 0.79'a düştü.. 0.79 banka kredi hesaplama nasıl yapılır? Banka kredi oranları
Ziraat Katılım sıfır konutlarda finansman oranını yüzde 0.79'a kadar düşürdü.2020 yılının banka kredi faiz oranları, özellikle 0,79 banka kredi hesaplama işlemi yapmak isteyen pek çok vatandaşın araştırdığı konu olmaya devam ediyor. Bankaların güncel kredi faiz oranları ya da 0,79 kredi faiz oranı hesaplama işlemi aracılığıyla çekecekleri kredinin durumunu bir kez daha gözden geçirecek olan vatandaşlar, internet üzerinden detayları sorgulamaya başladı. Peki, 0,79 faizli kredi hesaplama işlemi nasıl yapılıyor? İşte, 0,79 konut kredisi finansman oranları ile çekilecek tutara göre ödeme listesi
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0,79 banka kredi hesaplama işlemi, son günlerde internet üzerinden en çok araştırılan konular arasında yer alıyor. Alacakları krediler için 0,79 kredi hesaplama yöntemiyle işlem yapmak isteyen vatandaşlar, internet üzerinden en uygun kredileri sorguluyor. Peki, 0,79 kredi hesaplama işlemi nasıl yapılıyor? İşte, kredi hesaplama süreci hakkında bazı bilgiler0,79 KREDİ VEREN KAMU BANKALARI 0,79 faiz oranı ile kredi veren bankalar arasında Vakıfbank, Halkbank ve hemen bu oranlarda faize denk gelen Ziraat Katılım Bankasının kar payı oranı yer alıyor. Ziraat Katılım Bankası'nda kredi 120 ay vade ile sınırlı olacak ve azami 500 bin lira kullandırılacak. Halkbank ve Vakıfbank üzerinden de 0,79 ile kredi alabilecek.
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Konut almak isteyenler için kamu bankalarından avantajlı oranlar gelmeye başladı.
Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak geçtiğimiz hafta Şırnak’ta sıfır konut kredi faizlerinin yüzde 0.79’a düştüğünü açıklamıştı.
Açıklamanın ardından gözler kamu bankalarına çevrilmişti. Bugün ise Ziraat Katılım 120 vade ile 500 bin liraya kadar olan sıfır konut kredilerinde finansman oranını yüzde 0.79'a düşürdüğünü açıkladı.
İşte, kredi faiz oranlarında o detaylar...
Sıfır konut alacaklar ise çektikleri krediye göre ne kadar ödeme yapacağını merak etmeye başladı.
Kamu bankaları tarafından verilecek konut kredi finansman oranları bundan sonra yüzde 0.79 faiz üzerinden değerlendirilecek.
İşte çekeceğiniz krediye göre ödeyeceğiniz tutarlar Kredi: 75000 Vade: 60 ay Aylık ödeme: 1574 lira
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Kredi: 80000 lira Vade: 60 ay Aylık ödeme: 1679 lira
Kredi: 85000 lira Vade: 60 ay Aylık ödeme: 1784 lira
Kredi: 90000 lira Vade: 60 ay Aylık ödeme: 1889 lira
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Kredi: 100000 lira Vade: 60 ay Aylık ödeme: 2099 lira
Kredi: 120000 lira Vade: 60 ay Aylık ödeme: 2519 lira
Kredi: 150000 lira Vade: 60 ay Aylık ödeme: 3148 lira
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Kredi: 170000 lira Vade: 60 ay Aylık ödeme: 3568 lira
Kredi: 200000 lira Vade: 60 ay Aylık ödeme: 4198 lira
Kredi: 250000 lira Vade: 60 ay Aylık ödeme: 5248 lira
Kredi: 300000 lira Vade: 60 ay Aylık ödeme: 6297 lira
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Kredi: 400000 lira Vade: 60 ay Aylık ödeme: 8396 lira
Kredi: 500000 lira Vade: 60 ay Aylık ödeme: 10496 lira
Kredi: 75000 lira Vade: 120 ay Aylık ödeme: 969 lira
Kredi: 80000 lira Vade: 120 ay Aylık ödeme: 1034 lira
Kredi: 85000 lira Vade: 120 ay Aylık ödeme: 1098 lira
Kredi: 90000 lira Vade: 120 ay Aylık ödeme: 1163 lira
Kredi: 100000 lira Vade: 120 ay Aylık ödeme: 1292 lira