Konut kredisinde finansman oranı 0.79'a düştü.. 0.79 banka kredi hesaplama nasıl yapılır? Banka kredi oranları

0,79 banka kredi hesaplama işlemi, son günlerde internet üzerinden en çok araştırılan konular arasında yer alıyor. Alacakları krediler için 0,79 kredi hesaplama yöntemiyle işlem yapmak isteyen vatandaşlar, internet üzerinden en uygun kredileri sorguluyor. Peki, 0,79 kredi hesaplama işlemi nasıl yapılıyor? İşte, kredi hesaplama süreci hakkında bazı bilgiler0,79 KREDİ VEREN KAMU BANKALARI 0,79 faiz oranı ile kredi veren bankalar arasında Vakıfbank, Halkbank ve hemen bu oranlarda faize denk gelen Ziraat Katılım Bankasının kar payı oranı yer alıyor. Ziraat Katılım Bankası'nda kredi 120 ay vade ile sınırlı olacak ve azami 500 bin lira kullandırılacak. Halkbank ve Vakıfbank üzerinden de 0,79 ile kredi alabilecek.