Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.
1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.
O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon kişiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, 68.yılında günlükortalama 3.3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.
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"Klasik araba" görünümlü koltuk takımı ve çalışma masası üretiyorlar
Almanya'dan 6 yıl önce yurda kesin dönüş yapan girişimci Murat Doğru ve 3 ortağının Bursa'daki atölyelerinde ürettiği klasik araba görünümlü koltuk takımı ve masalar yurt içi ve dışında ilgi görüyor.
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Almanya'da 35 yıl yaşadıktan sonra Türkiye'ye kesin dönüş yapan girişimci ve 3 ortağı, Bursa'daki atölyelerinde, klasik arabaların kalıpları ve bazı orijinal parçalarını kullanarak koltuk takımı ve çalışma masaları üretiyor.
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Klasik araçların fiberglas malzemeyle çıkarılan kalıplarına orijinal far, tampon ve panjur gibi parçalar eklenerek yapılan koltuk takımı ve çalışma masaları özellikle kafe ve restoran işletmecilerinden ilgi görüyor.
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Firmanın kurucusu Murat Doğru, AA muhabirine, 7 yaşındayken ailesiyle gidip yerleştiği Almanya'da 35 yıl kaldığını, 2013'te ise Türkiye'ye kesin dönüş yaptığını söyledi.
Türkiye'ye geldikten sonra ticaretle uğraştığını belirten Doğru, klasik arabalara olan merakını 4 yıl önce kazanç kapısına dönüştürdüğünü anlattı.Doğru, klasik araç görünümünde koltuk takımları ürettiğini ifade ederek, "Daha sonra 4 ortak bir araya gelerek işlerimizi büyüttük. İşletmemize İngilizce 'kanepenin doktoru' anlamına gelen 'Doctor Sofa' adını verdik." dedi.
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Klasik arabaların kalıplarını temin ederek Bursa'daki 3 atölyede koltuk takımı, çalışma masası, ev ve iş yeri aksesuarları ile servis tezgahı ürettiklerini dile getiren Doğru, bunları İnegöl ilçesindeki mağazalarında sergilediklerini dile getirdi.
ABD'den de malzeme getirttiklerini aktaran Doğru, şöyle devam etti:
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"Büyük oranda parçaları burada kendimiz temin ediyoruz. Ürünler, oto boyasıyla boyanıyor. Almanya, Avustralya, Avusturya gibi ülkelerden yoğun ilgi görüyoruz. Taleplere yetişmekte zorlanıyoruz. Üretim alanımızı büyütmeyi planlıyoruz. Özellikle ABD'den çok fazla sipariş geliyor."
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"SAMANLIKTA İĞNE ARAR GİBİ..."
Şirketin ortaklarından Musa Koçoğlu da koltuk grubunda sektöre Ar-Ge ve inovasyon desteği sağlamanın yanı sıra klasik araçlardan mobilya ürettiklerini belirtti.
Görsel olarak çok güzel ürünler ortaya çıktığını vurgulayan Koçoğlu, şunları kaydetti:
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"Araçlardan sadece koltuk üretmek istemedik, çalışma masası, aksesuar ve tabela gibi farklı ürünler de yapıyoruz. Ağırlıklı olarak kafe ve restoran işletmecileri talep gösteriyor ancak evlere yönelik de çalışmalarımız var. Bazen hurdalarından, bazen de yürür durumdaki klasik araçlardan birebir kalıplar alıyoruz. Kalıbını çıkardıktan sonra işlemlere geçiyoruz. En zorlu süreç burada başlıyor. Kalıpları çıkardıktan sonra üzerindeki parçaları samanlıkta iğne arar gibi tek tek arayıp buluyoruz. Çok gerçekçi bir görünüme kavuşuyor."