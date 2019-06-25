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Keşke öpüşme sahnesi hiç bitmeseydi

Oyuncular için rol arkadaşlarıyla kamera karşısında yakınlaşmak işlerinin bir parçası. Buna öpüşme sahneleri de dahil... Sıklıkla anlatıldığı gibi birçoğu "O sahneler bir an önce bitsin istedim. Elbette hiçbir şey hissetmedik, sadece işimizi yaptık" dese de bazıları için durum biraz daha değişik.

DEPO PHOTOS, BACKGRID UK, BACKGRID USA

Hürriyet Haber
25.06.2019 - 14:00 | Son Güncelleme:
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Keşke öpüşme sahnesi hiç bitmeseydiNext

Onlar rol gereği meslektaşlarıyla oynadıkları o öpüşme sahnelerini "tatlı bir anı" olarak hatırlıyor. İşte rol arkadaşlarıyla kamera karşısına geçtikleri o sahneleri gülümseyerek hatırlayan o ünlüler.

DEPO PHOTOS, BACKGRID UK, BACKGRID USA 

Etiketler: sinema , öpüşme sahnesi , tv dizisi

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