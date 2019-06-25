Keşke öpüşme sahnesi hiç bitmeseydi

Oyuncular için rol arkadaşlarıyla kamera karşısında yakınlaşmak işlerinin bir parçası. Buna öpüşme sahneleri de dahil... Sıklıkla anlatıldığı gibi birçoğu "O sahneler bir an önce bitsin istedim. Elbette hiçbir şey hissetmedik, sadece işimizi yaptık" dese de bazıları için durum biraz daha değişik.
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