Ara
MENÜ
Haberler >Kelebek >Magazin>Kerem ilk kez konuştu

Kerem ilk kez konuştu

Kerem Bürsin Etiler’de objektife takıldı. Serenay Sarıkaya’yla ilişkisi geçen ay biten oyuncu, sorulara kısa yanıtlar verdi.

Behlül AYDIN
25.05.2019 - 08:00 | Son Güncelleme:
1 / 14
Kerem ilk kez konuştuNext

“Çok özele girmeye gerek yok. İnsanlardan rica ediyoruz, bu süreçte bize saygılı olsunlar, ikimiz de mutlu olalım” diyen Bürsin, Sarıkaya’nın eski sevgilisi Çağatay Ulusoy’la yeniden görüştüğü iddiası hakkında da yorum yapmadı: “Bu konulara hiç girmeyelim.”

Etiketler: çağatay ulusoy

En Yeni Kelebek Galeriler

Birlikte poz yok

Birlikte poz yok

Yemeyin bizi!

Yemeyin bizi!

Kerem ilk kez konuştu

Kerem ilk kez konuştu

Lezzetli güllacın en iyi 10 adresi

Lezzetli güllacın en iyi 10 adresi

Bir süre ayrı yaşadık !

Bir süre ayrı yaşadık !

Ünlü yıldızın dağlardaki sığınağı

Ünlü yıldızın dağlardaki sığınağı

Buraya gelen herkes bir gün bu kapıdan geçecek

Buraya gelen herkes bir gün bu kapıdan geçecek

Kırmızı halıyı 'tuz'ladı

Kırmızı halıyı 'tuz'ladı

'Sen bana çok iyi baktın' dedi... Helalleştik...

'Sen bana çok iyi baktın' dedi... Helalleştik...

Hürriyete Reklam Ver
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
Türkiye'den ve Dünya’dan son dakika haberler, köşe yazıları, magazinden siyasete, spordan seyahate bütün konuların tek adresi hurriyet.com.tr; Hurriyet.com.tr haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
  • Hürriyet Oto
  • Yenibiriş
  • Yakala.co
  • Hürriyet TV
  • Hürriyet Aile
  • Mahmure
© Copyright 2019 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞHürriyet KurumsalBize UlaşınYatırımcı İlişkileri

Sayfa Başı

© Copyright 2019
Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş.