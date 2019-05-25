Kerem ilk kez konuştu

“Çok özele girmeye gerek yok. İnsanlardan rica ediyoruz, bu süreçte bize saygılı olsunlar, ikimiz de mutlu olalım” diyen Bürsin, Sarıkaya’nın eski sevgilisi Çağatay Ulusoy’la yeniden görüştüğü iddiası hakkında da yorum yapmadı: “Bu konulara hiç girmeyelim.”
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