Kelly Brook, mayosu ve çıplak ayaklarıyla karlara koştu
Ünlü yıldız 2020'yi sevgilisiyle birlikte şirin bir dağ köyünde karşıladı. Orada uyguladığı mayoyla kara çıkma ritüelini de sosyal medyadan takipçileriyle paylaştı.
INSTAGRAM
Yazdır
A
Yazı Tipi
Yazdır
A
Yazı Tipi
1
İngiliz yıldız Kelly Brook, yeni yılı Fransız sevgilisi Jeremy Parisi ile birlikte onun memleketinde karşıladı. Brook ve Parisi, Noel ve yılbaşı tatili için Fransa'yı seçti. Çift önce Parisi'nin ailesini ziyaret etti.
INSTAGRAM
2
Noel'i Jeremy Parisi'nin ailesiyle kutladıktan sonra da Fransa'nın en gözde kayak merkezlerinin yer aldığı Megeve köyüne gittiler.
INSTAGRAM
3
Megeve'de sevgilisiyle birlikte karın ve kış tatilinin keyfini çıkaran Brook orada çektiği görüntüleri de sosyal medya hesabından paylaştı.
INSTAGRAM
4
Kelly Brook, "saunadan sonra sabah ritüeli" notuyla da bir videosuna da yer verdi. Üzerinde mayosuyla sıcak sudan çıkan Brook, sonra çıplak ayaklarıyla bahçeye çıktı ve bütün bedenine kar sürdü.
5
Birkaç dakika süren bu işlemin ardından tekrar koşarak saunaya döndü ve kendini sıcak sulara bıraktı. Kelly Brook'un tatil paylaşımlarına takipçilerinden çok sayıda beğeni ve yorum geldi.
INSTAGRAM
6
40 yaşındaki İngiliz model, oyuncu ve sunucu Kelly Brook ile 34 yaşındaki Fransız model Jeremy Parisi ile yedi yıldır birlikte. Bir süre önce nişanlandıkları ileri sürülse de çiftten bu konuda bir doğrulama gelmedi.
INSTAGRAM
7
Brook, bir röportajında Parisi ile ilk kez internette tanıştıklarını anlatmıştı. Model ve fitnes uzmanı olan Parisi'nin bir videosunu izleyen Brook daha sonra onunla sosyal medya üzerinden yazışmaya başlamış.
INSTAGRAM
8
Sonra gerçek hayatta tanışan çift o zamandan bu yana birlikte. Brook ve Parisi, zamanlarının çoğunu güzel yıldızın doğum yeri olan Kent'te satın alıp restore ettirdiği evinde geçiriyor.
INSTAGRAM
9
Tatillerde ise soluğu Parisi'nin memleketi Fransa'da alıp onun ailesiyle birlikte oluyor.