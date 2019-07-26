Kaslar eridi; artık göbekli karakterleri oynuyorum

Tam da filmin adına uygun bir fiziksel görüntüsü vardı. Güçlü kasları o dönemin gençliğine ilham kaynağı olmuştu. Kelimenin gerçek anlamıyla bir "gladyatördü". Aradan geçen 19 yıl içinde tamamen değişti. Artık bambaşka karakterleri canlandırıyor.
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