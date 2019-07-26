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Kaslar eridi; artık göbekli karakterleri oynuyorum

Milyonlarca seyircinin hafızasında 2000 yılında oynadığı filmde canlandırdığı karakterle yer etmişti.  Aradan geçen yıllar onu da kamera karşısında can verdiği karakterleri de değiştirdi.

BACKGRID USA 

Hürriyet Haber
26.07.2019 - 12:44 | Son Güncelleme:
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Kaslar eridi; artık göbekli karakterleri oynuyorumNext

Tam da filmin adına uygun bir fiziksel görüntüsü vardı. Güçlü kasları o dönemin gençliğine ilham kaynağı olmuştu. Kelimenin gerçek anlamıyla bir "gladyatördü". Aradan geçen 19 yıl içinde tamamen değişti. Artık bambaşka karakterleri canlandırıyor.

BACKGRID USA  

Etiketler: russell crowe , nicole kidman , gladiator

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