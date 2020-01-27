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Ekonomi
Hurriyet.com.tr
Haber Giriş: 26 Ocak 2020 - 23:14, /

İşte ünlülerin Instagram’dan kazandığı paralar

Sosyal medyada ürün tanıtımı yaparak servetlerine servet katan ünlülerin sayısı her geçen gün artıyor.

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1

Sosyal medyayı para kazanma aracı olarak gören ünlüler firmalarla yaptıkları anlaşmalar kapsamında ürün tanıtımları gerçekleştiriyor.

2

Bunun karşılığında ise ünlülere para aktarımı gerçekleştiriliyor.

İşte 2019 yılında Instagram’dan en çok para kazanan ünlüler…

3

Kylie Jenner

Gönderi başına 1.2 milyon dolar

4

Ariana Grande

Gönderi başına 996 bin dolar

5

Cristiano Ronaldo

Gönderi başına 975 bin dolar

6

Kim Kardashian

Gönderi başına 910 bin dolar

7

Dwayne Johnson

Gönderi Başına 882 bin dolar

8

Selena Gomez

Gönderi başına 866 bin dolar

9

Beyonce

Gönderi başına 785 bin dolar

10

Taylor Swift

Gönderi başına 748 bin dolar

11

Neymar

Gönderi başına 722 bin dolar

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