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Haberler >Ekonomi>İşte, İran'a yaptırım kararının detayları....

İşte, İran'a yaptırım kararının detayları....

ABD Başkanı Donald Trump'ın, İran ile nükleer anlaşmadan tek taraflı olarak çekilmesinin ardından işaretini verdiği yaptırımların ilk aşaması TSİ 07.00'da devreye giriyor.

Hürriyet Haber
06.08.2018 - 16:39 | Son Güncelleme:
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İşte, İrana yaptırım kararının detayları....Next

Trump'ın anlaşmadan çekilme kararını almasıyla, ABD Hazine Bakanlığı, İran'a yönelik yaptırımların 90 ve 180 günlük iki aşamayla yeniden uygulanmaya başlayacağını duyurdu. 90 günlük sürenin bugün dolmasıyla birlikte nükleer anlaşmanın ardından kaldırılan İran'a yönelik yaptırımların ilk aşaması yarın TSİ 07.00 itibarıyla uygulamaya konuluyor.

Etiketler: yaptırım , haberler

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