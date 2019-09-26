Haberler >Ekonomi>İstanbul'da yaşanan sarsıntılar deprem sigortasını hatırlattı! DASK nasıl yapılır?
İstanbul'da yaşanan sarsıntılar deprem sigortasını hatırlattı! DASK nasıl yapılır?
Türkiye'nin deprem kuşağı içinde yer alması nedeniyle bazı önlemlerin depremden önce alınması gerekiyor. Sağlam yapıların inşa edilmesi ve bununla birlikte oluşacak zararlara karşı sigortanın da yapılması şart. Böylece deprem anında uzun yıllar birikim yapılarak alınan daireler teminat altına alınmış oluyor.
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