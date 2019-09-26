Ara
MENÜ
Ekonomi Haberleri
EKONOMİ
Haberler >Ekonomi>İstanbul'da yaşanan sarsıntılar deprem sigortasını hatırlattı! DASK nasıl yapılır?

İstanbul'da yaşanan sarsıntılar deprem sigortasını hatırlattı! DASK nasıl yapılır?

Türkiye'nin deprem kuşağı içinde yer alması nedeniyle bazı önlemlerin depremden önce alınması gerekiyor. Sağlam yapıların inşa edilmesi ve bununla birlikte oluşacak zararlara karşı sigortanın da yapılması şart. Böylece deprem anında uzun yıllar birikim yapılarak alınan daireler teminat altına alınmış oluyor.

Burak Taşçı - Hurriyet.com.tr
26.09.2019 - 15:40 | Son Güncelleme:
1 / 17
İstanbulda yaşanan sarsıntılar deprem sigortasını hatırlattı DASK nasıl yapılırNext

İstanbul'da yaşanan depremle birlikte yine depreme ilişkin sigortalara dikkat çekilmeye başlandı. Zorunlu deprem sigortasını yaptırmak ise oldukça kolay ve ucuz.

Etiketler: DASK , poliçe , haberler

En Yeni Foto Haberler

İstanbul'da yaşanan sarsıntılar deprem sigortasını hatırlattı! DASK nasıl yapılır?

İstanbul'da yaşanan sarsıntılar deprem sigortasını hatırlattı! DASK nasıl yapılır?

Üniversiteler de eğitime ara verdi

Üniversiteler de eğitime ara verdi

Ünlü isimler deprem sonrası yaşadığı endişeyi sosyal medyada paylaştı: ‘6 bu kesin’ diye diye girdim okula...

Ünlü isimler deprem sonrası yaşadığı endişeyi sosyal medyada paylaştı: ‘6 bu kesin’ diye diye girdim okula...

Dünyayı sarsan iddia: "Ronaldo'nun ödülü çalındı"

Dünyayı sarsan iddia: "Ronaldo'nun ödülü çalındı"

İstanbul'da deprem Kandilli Rasathanesi'nde 6 büyüklüğünde kaydedildi!

İstanbul'da deprem Kandilli Rasathanesi'nde 6 büyüklüğünde kaydedildi!

Son dakika: İstanbul'daki deprem sonrası ilk görüntüler

Son dakika: İstanbul'daki deprem sonrası ilk görüntüler

Mevsimin en nefis balığı lüfer tezgahlarla buluştu

Mevsimin en nefis balığı lüfer tezgahlarla buluştu

Yeditepe İstanbul seti

Yeditepe İstanbul seti

Asla yalnız olmayacaksın aşkım, kalbim senin evindir!

Asla yalnız olmayacaksın aşkım, kalbim senin evindir!

Hürriyete Reklam Ver
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
Türkiye'den ve Dünya’dan son dakika haberler, köşe yazıları, magazinden siyasete, spordan seyahate bütün konuların tek adresi hurriyet.com.tr; Hurriyet.com.tr haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
  • Hürriyet Oto
  • Yenibiriş
  • Yakala.co
  • Hürriyet TV
  • Hürriyet Aile
  • Mahmure
© Copyright 2019 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞHürriyet KurumsalBize UlaşınYatırımcı İlişkileri

Sayfa Başı

© Copyright 2019
Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş.