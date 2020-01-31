İstanbul Havalimanı'nda 'Engelli park yeri ihlali'ne ceza yağdı

Otoparkta yer bulamadığı için engelli alanına aracını çektiğini öne süren sürücü, " İlk defa havalimanı otoparkını kullanıyorum. Buraya bırakmak zorunda kaldım. Kusura bakmayın. Sağlık olsun, yapacak bir şey yok. Cezanın ne kadar olduğunu bilmiyorum" dedi.