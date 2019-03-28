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İstanbul Havalimanı'nda 5 yıldızlı dünya devi! Birçok ilke sahne olacak...
Dünya havacılık tarihinin en önemli çalışmalarından biri olarak gösterilen ve ‘Büyük göç’ adı verilen taşınma için geri sayım başladı. TÜRK Hava Yolları (THY) İstanbul Havalimanı’nda yaptığı dünyanın en büyük özel yolcu salonunu kapılarını (CIP) ilk kez Hürriyet’e açtı. Hürriyet Gazetesi yazarı Uğur Cebeci izlenimlerini yazdı. Ayrıca İstanbul Havalimanı'nda Nusr-Et ve ilk defa Michelin yıldızlı restoran şefi Akrame Benallal'ın da açılacağı öğrenildi. İşte tüm ayrıntılar...
Neredeyse 10 bin metrekarelik salonda aynı anda 1440 yolcu ağırlanacak. Her yanı değişik yemeklerin hazırlandığı açık mutfaklar, özel içecek masaları, birbirinden rahat koltuklar ve özel dinlenme odaları ile 5 yıldızlı otel konforundaki özel yolcu salonununu THY Yönetim Kurulu Başkanı İlker Aycı, inşaatların bütün derdini çeken Genel Müdür Yardımcısı Abdülkerim Çay ve şirketin basın müşaviri Yahya Üstün’le gezdim.
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