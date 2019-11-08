Işın Karaca-Tuğrul Odabaş boşanmasında şaşırtan iddia

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.
1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.
O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon kişiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, 68.yılında günlükortalama 3.3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.
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Adliye çıkışı TV8 muhabiri Ayhan Oral’la sohbet eden Odabaş, “Işın bir sabah uyandı, annesine giderek ‘Beni bu adamdan boşa’ dedi. İhanet yok, evde büyü maddeleri bulundu. Kadına büyü yapmışlar” dedi. Odabaş’ın bu sözleri, magazin gündeminin ilk sırasına yerleşti.
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Önceki gün Bebek’te görüntülenen Işın Karaca, Odabaş’ın sözlerini haber yapan muhabire tepki gösterdi. Şarkıcı, “Sen benimle hiç konuşma, çok ayıp ediyorsun. Seninle muhabbetim bitmiştir” diyerek sitem etti.
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Delirmiş olabilir misiniz
Işın Karaca, büyü iddiasıyla ilgili sorulara tepki gösterdi: “Ne büyüsü arkadaşlar! Bilim ve teknoloji çağında yaşıyoruz. Delirmiş olabilir misiniz? Böyle bir şey olabilir mi? Son derece normal bir boşanma, insanlar küser, insanlar boşanır. Hayat devam ediyor. Herkesin sağduyulu olmasını istiyorum.”
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Ünlü şarkıcıya Tuğrul Odabaş’ın “Mia benim kızım” açıklaması hakkında ne düşündüğü de soruldu. Karaca şöyle yanıt verdi: “Yukarıda Allah var, çok emeği var. Kimse tersini söylemiyor. Tabii ki onların ilişkilerine karışmam. Birbirlerini çok seviyorlar. Karışacak bir şey yok yani.”
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İlişkide bir şeyler bitti
Işın Karaca, Tuğrul Odabaş’ın “Neden ayrıldığımızı bilmiyorum” açıklaması hatırlatılınca “Ben neden boşandığımı biliyorum. O da biliyordur canım, neden bilmesin” dedi. Ünlü şarkıcı, boşanma nedeninin ihanet ya da maddi sorunlar olmadığını söyledi...
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“Türetmekte şahanesiniz yani. Adama dediniz ki aldatmış, aldatma yok. Para sıkıntısı da yok. İlişkilerde bir süre sonra bir şeyler bitiyor, bizde de bitti. Bu kadar basit. Kavga ettiğimiz, söylediğimiz bir şey yok. Ben çok sıkılınca, çok bunalınca o da çok sıkılıp bunalıyor haliyle. Ben bunu istemedim.”