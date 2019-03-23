İranlı turistlere Erzurum'da özel karşılama

Erzurum’da bu yıl ikincisi düzenlenen Doğu Anadolu Alışveriş Festivali’ne katılan İranlılar mehterle karşılandı. Nevruz Bayramı nedeniyle akın akın Erzurum’a gelen İranlılar şehrin ekonomisini canlandırıyor.
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