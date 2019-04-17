İnsan her zaman da şık olamaz ki!

Genelde bakımlı ve şık olarak sokağa adım atan Kelly Brook, bu kez Londra'da doğal haliyle görüntülendi. Nişanlısı Jeremy Parisi ile birlikte hızlı adımlarla yürüyüş yapan Brook'un makyajsız olduğu, saçlarını da sade bir biçimde topladığı görüldü.
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