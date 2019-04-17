Ara
MENÜ
Haberler >Kelebek >Magazin>İnsan her zaman da şık olamaz ki!

İnsan her zaman da şık olamaz ki!

Ünlü model ve sunucu sabah sporunda böyle görüntülendi.

Hürriyet Haber
17.04.2019 - 11:06 | Son Güncelleme:
1 / 11
İnsan her zaman da şık olamaz kiNext

Genelde bakımlı ve şık olarak sokağa adım atan Kelly Brook, bu kez Londra'da doğal haliyle görüntülendi. Nişanlısı Jeremy Parisi ile birlikte hızlı adımlarla yürüyüş yapan Brook'un makyajsız olduğu, saçlarını da sade bir biçimde topladığı görüldü.

BACKGRID UK 

Etiketler: KELLY BROOK , jeremy parisi , sabah sporu

En Yeni Kelebek Galeriler

İnsan her zaman da şık olamaz ki!

İnsan her zaman da şık olamaz ki!

Damla damla eridi, dört yılda bambaşka biri oldu

Damla damla eridi, dört yılda bambaşka biri oldu

'Kilo ile mücevher alıyorum'

'Kilo ile mücevher alıyorum'

Sarayda bulaşık bile yıkardı

Sarayda bulaşık bile yıkardı

Karan tüm bunları isteyecek mi?

Karan tüm bunları isteyecek mi?

Ödüller sahiplerini buldu...

Ödüller sahiplerini buldu...

Kendall'a 'tanıdık' bir kısmet çıktı

Kendall'a 'tanıdık' bir kısmet çıktı

Tatil bitti, eve döndü

Tatil bitti, eve döndü

İngiltere'deki hayatım

İngiltere'deki hayatım

Hürriyete Reklam Ver
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
Türkiye'den ve Dünya’dan son dakika haberler, köşe yazıları, magazinden siyasete, spordan seyahate bütün konuların tek adresi hurriyet.com.tr; Hurriyet.com.tr haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
  • Hürriyet Oto
  • Yenibiriş
  • Yakala.co
  • Hürriyet TV
  • Hürriyet Aile
  • Mahmure
© Copyright 2019 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞHürriyet KurumsalBize UlaşınYatırımcı İlişkileri

Sayfa Başı

© Copyright 2019
Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş.