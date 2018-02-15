Bir sabah uyandÄ±, ormana taÅŸÄ±ndÄ±: Sürekli çÄ±plak geziyorum
BirÃ§ok bÃ¼yÃ¼k ÅŸehir insanÄ±nÄ±n ortak hayalidir, ÅŸÃ¶yle kalabalÄ±ktan uzakta doÄŸanÄ±n kollarÄ±nda sakin bir hayat sÃ¼rmek. Ä°ÅŸte bunu gerÃ§ekleÅŸtiren bir genÃ§ kadÄ±n kelimenin tam anlamÄ±yla yeniden doÄŸdu.
TÃ¼rkiye'den ve DÃ¼nyaâ€™dan son dakika haberler, kÃ¶ÅŸe yazÄ±larÄ±, magazinden siyasete, spordan seyahate bÃ¼tÃ¼n konularÄ±n tek adresi hurriyet.com.tr; Hurriyet.com.tr haber iÃ§erikleri kaynak gÃ¶sterilmeden alÄ±ntÄ± yapÄ±lamaz, Kanuna aykÄ±rÄ± ve izinsiz olarak kopyalanamaz, baÅŸka yerde yayÄ±nlanamaz.
Veri politikasÄ±ndaki amaÃ§larla sÄ±nÄ±rlÄ± ve mevzuata uygun ÅŸekilde Ã§erez konumlandÄ±rmaktayÄ±z. Detaylar iÃ§in veri politikamÄ±zÄ± inceleyebilirsiniz.