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Bir sabah uyandÄ±, ormana taÅŸÄ±ndÄ±: Sürekli çÄ±plak geziyorum

BirÃ§ok bÃ¼yÃ¼k ÅŸehir insanÄ±nÄ±n ortak hayalidir, ÅŸÃ¶yle kalabalÄ±ktan uzakta doÄŸanÄ±n kollarÄ±nda sakin bir hayat sÃ¼rmek. Ä°ÅŸte bunu gerÃ§ekleÅŸtiren bir genÃ§ kadÄ±n kelimenin tam anlamÄ±yla yeniden doÄŸdu.

HÃ¼rriyet Haber
15.02.2018 - 09:50 | Son GÃ¼ncelleme:
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Bir sabah uyandÄ±, ormana taÅŸÄ±ndÄ±: SÃ¼rekli Ã§Ä±plak geziyorumNext

Ä°nternette Freelee The Banana Girl olarak tanÄ±nan genÃ§ kadÄ±n sevgilisiyle birlikte GÃ¼ney Amerika'nÄ±n ormanlarÄ±nda yaÅŸÄ±yor.

FotoÄŸraflar: InstagramÂ

Etiketler: Freelee the Banana Girl , Instagram , Youtube

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