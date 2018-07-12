Â Sadece bir ay Ã¶nce ikinci bebeÄŸi Ariel'i dÃ¼nyaya getiren Swanepoel, daha Ã¶nce plajda Ã§ekilen mayolu pozlarÄ±nda hala ÅŸiÅŸ halde olan karnÄ±yla dikkat Ã§ekmiÅŸti. Swanepoel, bu konuda kendisine yÃ¶neltilen eleÅŸtirilere de sosyal medya hesabÄ± Ã¼zerinden yanÄ±t vermiÅŸti.
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