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Ä°kinci çocuktan sonra tipim deÄŸiÅŸti

GeÃ§en haftalarda kendisine yapÄ±lan eleÅŸtirilere sosyal medyadan verdiÄŸi yanÄ±tla gÃ¼ndem yaratan Ã¼nlÃ¼ model tatiline devam ediyor. Victoria's Secret meleÄŸi olarak adÄ±nÄ± duyuran 29 yaÅŸÄ±ndaki Candice Swanepoel, uzun sÃ¼redir bulunduÄŸu Brezilya'da objektiflere takÄ±ldÄ±.

HÃ¼rriyet Haber
12.07.2018 - 10:54 | Son GÃ¼ncelleme:
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Ä°kinci Ã§ocuktan sonra tipim deÄŸiÅŸtiNext

Â Sadece bir ay Ã¶nce ikinci bebeÄŸi Ariel'i dÃ¼nyaya getiren Swanepoel, daha Ã¶nce plajda Ã§ekilen mayolu pozlarÄ±nda hala ÅŸiÅŸ halde olan karnÄ±yla dikkat Ã§ekmiÅŸti. Swanepoel, bu konuda kendisine yÃ¶neltilen eleÅŸtirilere de sosyal medya hesabÄ± Ã¼zerinden yanÄ±t vermiÅŸti.

BackgridÂ

Etiketler: herman nicoli , gÃ¶bek

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