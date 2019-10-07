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Haberler >Ekonomi>İhtiyaç kredisi faizleri düştü! İşte çekeceğiniz tutara göre ödeyeceğiniz taksitler

İhtiyaç kredisi faizleri düştü! İşte çekeceğiniz tutara göre ödeyeceğiniz taksitler

Merkez Bankası'nın faiz indirimlerinin ardından ihtiyaç kredisi faiz oranlarında da gerileme yaşandı. Uygun seviyelere gelen ihtiyaç kredisi faizleri ile birlikte parasal sorunlar ortadan kaldırılabiliyor.

Burak TAŞÇI - Hurriyet.com.tr
07.10.2019 - 00:31 | Son Güncelleme:
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İhtiyaç kredisi faizleri düştü İşte çekeceğiniz tutara göre ödeyeceğiniz taksitlerNext

Tüketici kredisi çekerek mevcut borçlarını kapatmak isteyenler için faiz indirimleri fırsat oluşturdu.

Etiketler: kredi , banka , para , taksit , haberler

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