İhtiyaç kredisi faizleri düştü! İşte çekeceğiniz tutara göre ödeyeceğiniz taksitler
Merkez Bankası'nın faiz indirimlerinin ardından ihtiyaç kredisi faiz oranlarında da gerileme yaşandı. Uygun seviyelere gelen ihtiyaç kredisi faizleri ile birlikte parasal sorunlar ortadan kaldırılabiliyor.
Türkiye'den ve Dünya’dan son dakika haberler, köşe yazıları, magazinden siyasete, spordan seyahate bütün konuların tek adresi hurriyet.com.tr; Hurriyet.com.tr haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.