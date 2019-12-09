İbrahim- Mihre Çelikkol bebekleri Ali'ye böyle kavuşmuş...

Çok keyifle, güle oynaya yattığımız hastanede, keyfimiz gerçekten hiç azalmadan iki gün geçirdikten sonra, hayat boyu konuşacağımız harika anlar yaşayarak kavuştuk Ali’ye…

Minik Ali belli ki benim Ali gibi, anasına fena düşkün olacak!Doğum öncesinde kopamadığı anasından doğum sonrasında da hiç kopamadı.

Kuzu gibi sokuldu annesinin koynuna.

Şimdi yandın Sevgili İbrahim! Sette jön ama evde figüran yeni hayatına hoş geldin.