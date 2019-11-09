Hekimoğlu dizisinin konusu nedir? İşte Hekimoğlu oyuncu kadrosu

Dizide, Ateş Hekimoğlu (Timuçin Esen) enfeksiyon hastalıkları ve nefroloji konusunda nam salmış başarılı bir doktordur. Asosyal, huysuz, ukala ama aynı zamanda zekâsıyla hayranlık uyandıran bir doktor olan Hekimoğlu, hem otorite karşıtı hem de sorun giderici ve kurtarıcıdır.Amerika’da NBC Universal şirketi tarafından hayata geçirilen, iki Altın Küre ödüllü House M.D.’nin Türkiye uyarlaması Hekimoğlu, yakında Kanal D’de!